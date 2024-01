La Grève du Climat critique la structure actuelle du Forum économique mondial (WEF). Selon elle, ce dernier est réservé à l'élite mondiale et repose sur l'exploitation et l'inégalité. Il est temps de décentraliser le pouvoir et d'amorcer un changement de système.

«Le WEF défend le système actuel, basé sur (...) la maximisation des profits», écrit l'organisation lundi. «Nous ne pouvons plus permettre à l'élite mondiale de décider du sort du monde alors que la population en subit les conséquences négatives».

«Le système actuel, incarné par cette rencontre, ne peut pas résoudre la crise climatique, dont les effets dévastateurs détruisent les habitats et entraînent la mort de personnes sans protection adéquate», poursuit le communiqué.

«Nous devons créer un nouveau type de coopération. (...) Le monde a besoin d'un changement de paradigme dans lequel le profit ne passe plus avant la planète». Pour la Grève du Climat, le rôle de la propriété privée doit être remis en question et le système économique actuel radicalement transformé.

miho, ats