Le Canton de Vaud a ouvert une enquête administrative concernant le fonctionnement de la Municipalité de la commune de Prilly, sur fond de tensions présumées au sein de l'exécutif. L'information relayée par le journal Le Temps a été confirmée à Keystone-ATS par le directeur général des affaires institutionnelles et des communes Jean-Luc Schwaar.

Des tensions semblent agiter la Municipalité de Prilly (VD). Ici le bâtiment de l'administration communale de la ville de l'Ouest lausannois (archives). ATS

«Nous avons reçu un signalement de la part d'une membre de la Municipalité (...) L'enquête administrative n'est pas dirigée contre une personne, elle ne vise pas à accuser quelqu'un en particulier, mais à établir des faits sur le fonctionnement de la Municipalité», explique M. Schwaar. L'enquête a été confiée au préfet du district de Riviera-Pays-d'Enhaut Roland Berdoz, a-t-il aussi confirmé.

Son rapport pourrait être remis dans le courant du mois de janvier 2024. Selon Le Temps, le signalement a été fait par la vice-syndique écologiste de Prilly, Rebecca Joly, et concernerait le service de l'urbanisme du syndic libéral-radical Alain Gillièron pour non respect de la loi sur les marchés publics. Cité dans le média, celui-ci rejette des «accusations sans aucun fondement».

Il y a une année, la municipale de l'enfance, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales, Anne Bourquin Büchi, avait annoncé sa volonté de quitter l'exécutif. Dans sa lettre de démission, elle avait écrit que depuis le début de la législature (2021-2026, ndlr), le style de travail était «trop agressif» à son goût. Elle avait ajouté ne plus arriver à travailler de manière «collégiale et consensuelle» et vivre «mal les tensions» au sein de la Municipalité.

La commune de l'Ouest lausannois, qui a basculé à gauche lors des dernières élections générales, a été agitée par des turbulences politiques ces derniers mois. La volonté du nouvel exécutif d'exercer son droit de préemption sur un terrain d'une valeur de 62 millions de francs en faveur d'une coopérative d'habitation a notamment fait des vagues.

