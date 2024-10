La plus grande caisse-maladie de Suisse en difficulté: 1,5 million d'assurés en paient le prix

La plus grande caisse-maladie de Suisse fait face à une situation financière délicate. Les réserves de la CSS ont fondu de près d'un milliard de francs ces dernières années, entraînant une baisse significative de son taux de solvabilité. Cette situation met en péril la stabilité financière de la caisse et a des conséquences directes sur les primes de ses 1,5 million d'assurés.

La CSS, la plus grande caisse-maladie de Suisse, est en proie à des difficultés financières. Keystone

Les réserves de la CSS ont fondu de près d'un milliard de francs ces dernières années, entraînant une baisse significative de son taux de solvabilité. Le taux de solvabilité de la CSS est passé de 205 % à 84 %, tombant ainsi sous le seuil légal de 100 %.

La CSS n’est pas la seule dans cette situation : 11 des 44 caisses-maladie suisses ne respectaient pas les exigences fédérales début 2024, soit une caisse sur quatre. Parmi ces caisses figurent des prestataires majeurs tels qu'Assura et plusieurs caisses du Groupe Mutuel. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) surveille la situation et espère une amélioration d’ici 2025.

Coup d’œil sur les solvabilités Groupe Mutuel : 97 %

Assura : 88 %

Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont : 88 %

Philos : 87 %

CSS : 84 %

EGK : 74 %

Caisse-maladie SUPRA : 65 %

Easy Sana : 52 %

KLuG : 24 % Montre plus

Le graphique ci-dessus montre comment les taux de solvabilité des différents assureurs ont évolué de 2023 à 2024 et quelle proportion des assurés chaque segment représente. Exemple: le taux de solvabilité de 16 assureurs a baissé de 5 à 25 %.

La faute à Berset, estime la CSS

La CSS cite la réduction des réserves imposée par l'OFSP et l'ancien ministre de la santé Alain Berset comme raison de la situation financière difficile.

Après la crise du Covid-19, les caisses-maladie ont été incitées à diminuer leurs réserves pour limiter les hausses de primes. Or, cette réduction a frappé la CSS à un moment où les coûts de prestations étaient particulièrement élevés et où les marchés financiers étaient faibles.

A l'époque, le Parlement avait également fait pression sur les caisses. Avec son initiative parlementaire, le conseiller national PLR Philippe Nantermod voulait même obliger les caisses à réduire leurs réserves si celles-ci dépassaient 150 % du montant minimal.

Alain Berset a plusieurs fois mis en garde contre les risques liés à des fluctuations des réserves et des hausses de primes excessives. Finalement, Alain Berset a eu gain de cause et la réduction des réserves pour 2023 et 2024 est restée facultative.

2025, une année clé pour rattraper le retard

Pour reconstituer ses réserves, la CSS a annoncé une augmentation de ses primes pour 2025. Dans 41 des 42 régions, la CSS a perdu du terrain face à la concurrence. Selon la porte-parole de la CSS, Sabine Betschart, 2025 sera une année clé pour rattraper le retard accumulé. Malgré cette hausse des primes, la CSS affirme poser ainsi les bases pour offrir des primes plus basses à l'avenir.

L'OFSP surveille «intensément» la situation de la CSS et d'autres caisses dont les réserves sont insuffisantes. Mais c'est en premier lieu aux différentes caisses qu'il incombe de prendre des mesures pour ramener leur taux de solvabilité à 100 %.