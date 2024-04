La population résidente permanente a augmenté de 1,6% l'an dernier en Suisse par rapport à l'année précédente. A fin 2023, un peu plus de 8,96 millions de personnes habitaient en Suisse, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Avec la hausse de la population, la charge sur les infrastructures augmente (Photo prétexte). ATS

La population résidente permanente a ainsi augmenté l'an dernier presque deux fois plus vite qu'en 2022, quand on avait enregistré une hausse de 0,9%, selon l'OFS. Depuis le début des années 1960, la croissance n'a donc jamais été aussi marquée qu'en 2023.

Tous les cantons ont connu une hausse. Les plus fortes ont été enregistrées en Valais (+2,4%), à Schaffhouse et en Argovie (+2,2% chacun). La hausse la plus faible est dans le Jura (+0,9%).

En ce qui concerne l'immigration, une nette augmentation a également été enregistrée par rapport à 2022, principalement lié aux personnes en provenance d'Ukraine, a précisé l'OFS. Sans les Ukrainiens, la population aurait augmenté d'un pourcent.

