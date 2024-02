La prochaine génération tombe dans un trou de retraite

Selon un rapport de presse, les personnes âgées aujourd'hui de 58 à 68 ans tombent dans un trou dans leur rente. Même la 13e rente AVS ne suffirait pas à compenser les pertes pour beaucoup d'entre eux.

Les sondages continuent de montrer qu'une majorité se dégage en faveur de l'initiative pour une 13e rente AVS. Mais même celle-ci ne pourrait pas compenser les pertes imminentes pour beaucoup. (Image symbolique) Keystone

La majorité des retraités actuels peuvent certes bien vivre de l'AVS et de la caisse de pension - seuls environ 20% d'entre eux sont pauvres ou menacés de pauvreté. Mais des études montrent que la prochaine génération tombera dans un trou de retraite, comme le rapporte le «SonntagsZeitung» (contenu payant).

En effet, les fonds de retraite des caisses de pension sont en chute libre. Les personnes âgées de 58 à 68 ans seraient particulièrement touchées. Ils sont doublement pénalisés : leurs avoirs de vieillesse ont été mal rémunérés et les taux de conversion sont aujourd'hui plus bas.

La 13e rente AVS ne suffirait pas

Même la 13e rente AVS ne suffirait pas à compenser les pertes pour beaucoup. Une étude du Credit Suisse montre par exemple les différences entre une personne jeune et une personne âgée.

La première a pris sa retraite en 2010 et gagnait auparavant 100 000 francs par an. La plus jeune, en revanche, prendra sa retraite en 2025. Son salaire de 109 000 francs est adapté au niveau de salaire actuel. Pour le reste, les carrières des deux personnes fictives, basées sur des valeurs moyennes, se déroulent de manière identique.

Une différence de 8000 francs par an

Une fois à la retraite, il y aurait toutefois de grandes différences: la personne retraitée en 2010 recevrait de l'AVS et de la caisse de pension une rente totale de 57'000 francs par an. En revanche, la personne plus jeune ne touchera que 49'000 francs par an après la retraite, soit 8'000 francs de moins, malgré un salaire adapté.

Selon le rapport, les quinquagénaires et les plus jeunes peuvent en revanche espérer que leurs pensions seront à nouveau plus élevées. Pour les syndicats, la baisse des rentes du 2e pilier est un argument important dans la campagne de votation. Cela provoque un conflit avec les caisses de pension.

Avec du matériel de l'ats