Deux mois après les intempéries du Fregnoley, la route d’accès au Haut Val de Bagnes est réhabilitée. Lundi après-midi, les premiers véhicules ont pu emprunter la route suivant un nouveau tracé et franchir un pont fusible. Ces ouvrages ont été construits en un temps record pour passer la zone dévastée.

Victime de laves torrentielles, la route reliant Champsec au Haut Val de Bagnes, photographiée ici après les intempéries peut à nouveau être empruntée suivant un nouveau tracé et en franchissant un pont fusible (archives). ATS

ATS

Depuis le 3 juillet et les premières laves torrentielles, la route reliant Champsec au Haut Val de Bagnes ainsi que le pont du Fregnoley, entre Loutrier et Sarreyer, avaient été condamnés. Différentes solutions (contournement par le chemin de Posodziet et aménagement d’un sentier pédestre et vélo) avaient toutefois rapidement permis un accès provisoire sous certaines conditions, rappelle la commune de Val de Bagnes lundi dans un communiqué.

Aujourd’hui, les travaux réalisés par le Service cantonal de la mobilité (SDM) permettent aux habitants et aux touristes de regagner le haut de la vallée via le hameau du Fregnoley. Un tel dispositif, sur le cône de déjection, nécessite plusieurs mesures pour garantir un franchissement sécurisé 24 heures sur 24, souligne la commune.

Système d'alarme et vigiles

Un système d’alarme qui a fait ses preuves ailleurs dans le canton permet, en cas de survenance de nouvelles laves torrentielles, d'informer les usagers de l’imminence du danger. Ces derniers sont par ailleurs invités au strict respect des feux de signalisation: ils passent au rouge pour garantir leur sécurité. La levée de l’alarme se fait ensuite sous la responsabilité du SDM.

Durant la journée, ce système est renforcé par la présence de vigiles qui assurent également la sécurité des collaborateurs travaillant encore dans le cône de déjection. En fonction des prévisions météorologiques, il est possible que des fermetures ponctuelles soient décidées.

Cette situation est provisoire et doit durer jusqu’à la réalisation des mesures constructives définitives permettant d’assurer un accès pérenne dans le Haut Val de Bagnes. Ces travaux devraient durer jusqu’à la fin de l’année 2025.

Un dépliant recensant différentes informations a été distribué à la population. Verbier Tourisme et les prestataires vont également informer les visiteurs.

nt, ats