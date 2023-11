La Suisse décoiffée samedi, surtout sur les reliefs

Un front tempétueux a traversé la Suisse samedi, pratiquement aucune région n'étant épargnée. Les vents violents ont notamment perturbé le trafic ferroviaire, avant tout régional, aucun accident ou dommage grave n'étant signalé pour l'heure.

A cause du vent, les trains régionaux n'ont pas circulé samedi après-midi entre Monthey (VS) et Aigle (VD), remplacés par des bus, selon les informations sur le trafic ferroviaire sur X (anciennement Twitter). Et aux Franches-Montagnes, la ligne a été interrompue pendant environ deux heures à la mi-journée entre Renan (BE) et La Chaux-de-Fonds (NE) en raison de la chute d'un arbre.

Le portail des dangers naturels de la Confédération avait lancé une mise en garde pour toute la journée. Les vents tempétueux étaient attendus, en particulier sur le Jura et une partie des Alpes samedi. Des rafales pouvaient atteindre les 130 km/h à une altitude de 1000 mètres.

Selon Météosuisse, Eole a ainsi atteint des pointes de 110 km/h au Chasseral (BE), samedi à 11h00, 112 km/h à 12h30 aux Diablerets (VD), et à 10h40 à La Dôle (VD), 99 km/h au Moléson (FR), 81 km/h à Evionnaz (VS) ou encore 74 km/h à Fahy (JU).

Le niveau de danger 3 s'est appliqué à la quasi-totalité de la Suisse au nord des Alpes, de Genève à Saint-Gall et de Bâle à Coire. Seules certaines parties de l'Oberland bernois, du Bas-Valais, de la vallée du Rhin et de la partie nord des Grisons ont affiché un danger modéré.

Il fallait s'attendre à des branches cassées ou des arbres arrachés en forêt. Les objets légèrement fixés comme des tentes ou des échafaudages étaient aussi menacés. Sur les routes, la poussée des vents latéraux aux endroits exposés était à redouter. Les chutes d'objets comme les tuiles sont aussi dangereuses.

vf, ats