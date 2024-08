«La Suisse devrait en faire autant» - Calmy-Rey fustige le DFAE

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : La présidente de la Confédération suisse Viola Amherd poursuit mercredi son voyage au Japon avec une rencontre avec le premier ministre Fumio Kishida. Ce séjour est l'occasion de célébrer le 160e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et le pays du soleil levant.

CINÉMA : Le Festival du film de Locarno ouvre mercredi soir, proposant 225 films pendant 10 jours. En plus de grands noms comme la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion ou l'acteur indien Shah Rukh Khan, la manifestation n'a jamais accueilli autant de films suisses. Dix-sept candidats prétendront à la récompense suprême, le Léopard d’or, dont le Suisse Ramon Zürcher pour «Der Spatz im Kamin» (Le moineau dans la cheminée). Et même Nemo, le jeune chanteur biennois qui a remporté le dernier concours Eurovision de la chanson, fera un saut à Locarno pour cette première édition sans Marco Solari, mais avec Maja Hoffmann à la présidence du festival.

JO : La Suissesse Angelica Moser vise une médaille mercredi soir aux jeux Olympiques de Paris dès 18h15 en finale de la perche. La Zurichoise, sacrée championne d'Europe à Rome il y a deux mois, a réalisé, avec 4m88, la deuxième performance mondiale de l'année derrière la Britannique Molly Caudery, qui a échoué à se qualifier pour la finale. En voile, la navigatrice vaudoise Maud Jayet, 4e du classement général dans la catégorie ILCA 6, peut aussi espérer décrocher une médaille avec la Medal Race, qui débute à 12h10.

Vu dans la presse

UKRAINE : Si la Suisse salue l'initiative sino-brésilienne pour un cessez-le-feu en Ukraine, elle prend cependant ses distances avec le texte qui ne garantit pas la souveraineté de Kiev, rapporte mercredi Le Temps. «Certains aspects de la proposition se retrouvent également dans le communiqué commun [de la conférence pour la paix en Ukraine organisée en juin par la Confédération helvétique au] Bürgenstock. En revanche, le soutien aux principes de la Charte de l'ONU, un élément central du communiqué commun, n'en fait pas partie», explique dans le journal Valentin Clivaz, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La Chine affirme que son plan en six points a le soutien de plus de 110 États. Selon Li Hui, l'envoyé spécial chinois pour les affaires eurasiennes, Pékin et Brasilia devraient proposer sa mise au vote à l'ONU en septembre.

SÉCURITÉ : Le problème des personnes rejetant l'Etat et ses institutions ne doit pas être surestimé en Suisse, même si leur nombre est inconnu, indiquent dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi différentes polices cantonales. Le département cantonal de la justice de Thurgovie refuse de parler d'un véritable groupe organisé. Le danger que représentent ces négateurs de l'Etat n'est pas connu et doit être évalué au cas par cas, ajoute la police cantonale thurgovienne.

NEUTRALITÉ : Interrogée mercredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey reproche au Département fédéral des affaires étrangères sa politique de deux poids deux mesures vis-à-vis de la Russie et d'Israël. Berne doit traiter la neutralité de manière univoque, déclare l'ancienne ministre des affaires étrangères. En tant que représentante des Conventions de Genève et en tant que pays ayant marqué le droit international humanitaire, la Suisse devrait donner la priorité au droit international, ajoute-t-elle. «Si la Cour internationale de justice parle de crime de guerre israélien, la Suisse devrait en faire autant». Selon la socialiste genevoise, il faut clarifier si Berne souhaite rester neutre «et ne pas se rapprocher de l'OTAN par la petite porte».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès du chimiste américain Kary Mullis, prix Nobel de chimie 1993. Il est l'un des inventeurs de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) en 1983. La PCR est rapidement devenue l'une des principales méthodes de la biologie moléculaire moderne.

- Il y a 10 ans (2014) : les deux plus hauts dirigeants khmers rouges encore vivants, l'idéologue du régime Nuon Chea et le chef de l'Etat du «Kampuchéa démocratique» Khieu Samphan, sont condamnés à la prison à vie pour crimes contre l'humanité en première instance par un tribunal parrainé par l'ONU.

- Il y a 20 ans (2004) : décès du pompier américain Red Adair, spécialiste mondial de la lutte contre les incendies d'installations pétrolières. Surnommé «le pompier volant», il a combattu plus de 2000 incendies. Il s'était rendu célèbre lors de la guerre du golfe en 1991. Il était né en 1915.

- Il y a 50 ans (1974) : le funambule français Philippe Petit passe d'une tour à l'autre du World Trade Center de New York sur un câble métallique à une hauteur de 417 mètres. Le jeune homme, alors âgé de presque 25 ans, a fait huit fois l'aller-retour entre les tours jumelles sur un câble de 2,5 centimètres d'épaisseur.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance du réalisateur et producteur de films zurichois Martin Fueter, considéré comme l'un des pionniers du film publicitaire en Suisse.

Le dicton du jour

«En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir».

