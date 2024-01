La Suisse est prête à organiser une conférence sur le processus de paix en Ukraine. La présidente de la Confédération Viola Amherd a répondu par l'affirmative lundi à Berne la demande de son homologue Volodymyr Zelensky.

Lors de leur rencontre lundi au Lohn à Kehrsatz, Viola Amherd a assuré Volodymyr Zelenskyy que la Suisse est prête à organiser un sommet international sur la reconstruction de l'Uktraine. ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la position de la Suisse dans le conflit avec la Russie. «Le monde vous regarde et prend en compte votre position», a-t-il dit devant la presse au terme de sa rencontre avec la présidente de la Confédération à la résidence du Lohn à Kehrsatz (BE).

«Etre neutre ne signifie pas ignorer la réalité, vous êtes du côté de la morale», a-t-il ajouté au côté de la présidente de la Confédération Viola Amherd. Et de souligner que la Suisse joue un rôle important pour rétablir une paix juste,

«Nos équipes commenceront (sa) préparation (de la conférence) dès demain (mardi)», a précisé Viola Amherd devant la presse. Le sommet aura lieu «lorsque les conditions seront réunies». Il s'agira «d'un sommet le plus large et le plus inclusif possible», a dit Mme Amherd.

L'organisation de la conférence sera placée sous la responsabilité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les équipes travailleront d'arrache-pied pour parvenir à sa mise sur pied, a encore précisé la conseillère fédérale.

Déminage

Lors de l'entretien avec son homologue, il a également été question de la reconstruction de l'Ukraine. Dans ce cadre, la Suisse a fixé sa priorité sur le déminage, «un prérequis à la reconstruction», a souligné Mme Amherd. Le Conseil fédéral a décidé l'automne dernier d'y consacrer 100 millions de francs et il organisera une conférence internationale de haut niveau à ce sujet en septembre prochain.

Berne sera également très attentif à la possibilité pour l'Ukraine de pouvoir exporter via la mer Noire ses produits, agricoles en particulier. Il en va de la sécurité de l'approvisionnement mondial, a relevé Viola Amherd. La Suisse proposera dans ce cadre ses bons offices à l'ONU.

Tribunal international

La Suisse s'active, via le Conseil de l'Europe avec un noyau dur de pays, pour que les crimes soient jugés par un tribunal spécial, a encore souligné Viola Amherd.

Le soutien helvétique à la création d'un tel tribunal a été salué par M. Zelensky. Il faut s'assurer que les militaires russes et les responsables politiques «répondent de leurs actes devant la justice», a-t-il dit.

Le chef de l'Etat ukrainien a également salué le fait que la Suisse ait repris les sanctions de l'UE contre la Russie. Et de souligner l'importance d'éviter que les sanctions ne soient contournées pour empêcher la Russie de développer de nouvelles armes qui frapperaient l'Ukraine. Il a en outre insisté sur la nécessité d'utiliser les fonds russes gelés à l'étranger pour la reconstruction de son pays.

Cette rencontre entre Viola Amherd et Volodymyr Zelensky était la troisième en trois ans entre les chefs d'Etat des deux pays.

hl, ats