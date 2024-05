La Suisse doit introduire une base de données nationale sur les passagers aériens. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement la loi qui contribuera à lutter contre le terrorisme et la grande criminalité, et à protéger la place économique suisse.

Les compagnies aériennes devront transmettre les données des passagers en Suisse dans un nouveau système PNR (illustration). ATS

ATS

La loi permettra de mettre en place un système «Passenger Name Record» (PNR), déjà adopté dans l'Union européenne (UE) et aux Etats-Unis notamment. Les données PNR sont un instrument efficace de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, indique le Conseil fédéral dans un communiqué.

Si la Suisse ne suit pas, elle pourrait devenir une faille au milieu de l'Europe. En outre, de plus en plus d'Etats menacent d'infliger de lourdes amendes aux compagnies aériennes suisses qui ne communiquent pas de données PNR, voire de leur retirer leurs droits d'atterrissage.

Les informations concernant des données personnelles sensibles ne seront pas communiquées. Un nouveau service spécialisé pour traiter les données PNR, rattaché à la police fédérale, sera actif dès 2026.

nipa, ats