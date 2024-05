La députée verte au Grand Conseil genevois, Marjorie de Chastonay, vise le siège de Frédérique Perler au Conseil administratif de la Ville de Genève. Elle fera face à l'ancienne présidente du Conseil municipal de la Ville de Genève, Uzma Khamis Vannini, et à l'actuel conseiller administratif Alfonso Gomez, lors de la désignation des candidats Verts le 18 juin.

«Je veux améliorer la qualité de vie et faire comprendre le lien entre urgence climatique et urgence sociale», déclare Marjorie de Chastonay mardi dans la Tribune de Genève. Enseignante à l'école primaire, elle a siégé un an au Conseil municipal avant d'entrer en 2018 au Grand Conseil.

Quant au choix du département, la députée dit être prête pour n'importe lequel d'entre eux. «Alfonso Gomez fait un excellent travail aux Finances, quant à la Culture, je mettrais en avant les cultures alternatives et rendrais la culture plus accessible dans les quartiers», affirme-t-elle.

La conseillère administrative de la Ville de Genève, Frédérique Perler, a annoncé vendredi dernier qu'elle ne briguera pas de deuxième mandat lors des élections municipales du printemps 2025. Sa décision est intervenue suite à une affaire d'embauches controversées au sein de son département.

Mesures

Cette affaire, qui a connu plusieurs épisodes, a été révélée en mars par la Tribune de Genève et la télévision Léman Bleu. Il est apparu que la codirectrice du DACM avait engagé sa demi-soeur pour un poste de chargée de communication, sans annoncer le lien de parenté. Cette cadre a aussi permis l'embauche d'un couple de la région parisienne qui a menti sur son domicile pour contourner le règlement.

Le Conseil administratif a pris des mesures en résiliant les contrats des trois personnes et en suspendant la codirectrice du DACM. L'exécutif s'est aussi engagé à faire toute la lumière sur les procédures d'engagement qui pourraient être entachées d'irrégularités. Le service du contrôle financier doit aussi examiner les processus récents et en cours de recrutement à la tête des services du DACM.

Les Verts de la Ville de Genève désigneront le 18 juin leurs candidats pour l'élection au Conseil administratif, où siègent actuellement deux des leurs: Frédérique Perler et Alfonso Gomez. Ce dernier a annoncé la semaine dernière vouloir briguer un second mandat. L'ancienne présidente du Conseil municipal de la Ville de Genève, Uzma Khamis Vannini, avait déjà annoncé sa volonté de se porter candidate à la candidature.

