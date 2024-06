Le Musée de la main invite à s'immerger dans l'univers surprenant et inattendu des micro-organismes. L'exposition «Invisibles. La vie cachée des microbes» est à découvrir dès jeudi à Lausanne et jusqu'au 4 janvier 2026.

Le Musée de la main propose une plongée dans l'univers des micro-organismes (archives). ATS

Omniprésents, mais invisibles, les micro-organismes qui nous accompagnent forment des communautés, les microbiomes, qui jouent un rôle majeur pour la santé et l'environnement. A l'origine de la vie sur terre, ils sont essentiels à l'équilibre de tous les écosystèmes, rappelle mercredi le musée dans un communiqué.

L'exposition invite à un voyage à travers divers habitats microbiens: les sols, les océans, l'air, les plantes, ou encore le corps humain. Elle montre que, si certains microbes sont source de maladies, une grande majorité ne l'est pas.

Acteurs indispensables

Les microbiomes sont au coeur de nombreux processus biologiques indispensables au développement, au maintien, voire à la réparation des environnements qu'ils ont contribué à façonner. Leurs actions peuvent être impliquées dans la dépollution, la production de matériaux biodégradables ou encore la transformation et la conservation d'aliments, énumère le musée.

L'exposition panache les approches, faisant se côtoyer les débats scientifiques et les interprétations artistiques. Des dispositifs interactifs permettront au public de découvrir la complexité et le dynamisme de la vie microbienne, ainsi que les défis de la recherche.

Aussi des artistes

Les images, dispositifs et modules interactifs entrent en dialogue avec des installations d'artistes qui questionnent notre rapport aux micro-organismes. Une douzaine d'artistes ou de collectifs participent à l'exposition du musée lausannois, qui place sa programmation au croisement entre sciences, culture et société.

Une série d'activités accompagnent l'exposition, afin de créer des passerelles entre la science et la cité. Elles s'adressent en particulier aux familles – avec des enfants dès 3 ou 6 ans – et aux écoles. Un cycle de conférences débutera cet automne. Des visites guidées pour divers publics, la participation à la Nuit des musées et un week-end portes ouvertes en novembre 2025 complètent la programmation.

ll, ats