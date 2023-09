La Ville d'Yverdon-les-Bains (VD) a inauguré vendredi une nouvelle centrale photovoltaïque sur le toit du pavillon scolaire du collège des Isles. Avec celle-ci, la production d'énergie solaire des différentes installations situées sur les bâtiments communaux dépassera le million de kilowattheures par année.

La nouvelle centrale photovoltaïque des Isles à Yverdon-les-Bains (VD) aura une production estimée à 82'900 kilowattheures par année, soit l'équivalent de la consommation de 30 ménages par an. ATS

«Le lancement de cette centrale solaire est un jalon essentiel pour inciter d'autres projets similaires au niveau local. C'est ce qui permettra de rendre notre ville encore plus résiliente, dans un contexte énergétique comportant de nombreux défis et de répondre aux objectifs de notre Plan climat de produire 50% d'énergie locale d'ici 2050», a déclaré Benoist Guillard, municipal des énergies et président d'Y-Solaire SA, cité dans un communiqué de la Ville.

La nouvelle centrale photovoltaïque des Isles aura une production estimée à 82'900 kilowattheures par année, soit l'équivalent de la consommation de 30 ménages par an, souligne la Municipalité. Elle vient compléter les quinze centrales déjà réalisées et appartenant à la Ville, dont treize situées sur des bâtiments communaux, rappelle-t-elle.

Inciter les privés

Une autre centrale est en cours de finalisation, sur les toits du collège du Cheminet. Avec ces deux nouvelles installations réalisées en 2023, en plus de toutes celles qui existent déjà, plus de 22% des besoins en électricité des bâtiments communaux seront couverts par une production locale et renouvelable (bâtiments administratifs, écoles, complexes sportifs, etc), indiquent encore les autorités yverdonnoises.

«En mettant à disposition des toitures de bâtiments communaux, la Ville souhaite montrer l'exemple auprès des propriétaires privés afin de les inciter à en faire de même lorsque leurs toitures le permettent», explique François Armada, municipal en charge des bâtiments.

Créée en juillet 2022, la société Y-Solaire SA est détenue majoritairement par la Ville d'Yverdon-les-Bains, en partenariat avec VO Energies.

