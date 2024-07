La Ville de Genève active son plan canicule

La Ville de Genève a annoncé lundi matin avoir activé son plan canicule en faveur des personnes âgées. La municipalité répond à la mise en garde émise par le médecin cantonal en raison des fortes chaleurs attendues jusqu'à jeudi soir dans le bassin lémanique.

Un courrier avait été envoyé aux 33'226 habitants de plus de 65 ans pour les inviter à s'inscrire à un suivi personnalisé du Service social municipal pendant les grandes chaleurs.

Les inscriptions restent ouvertes par téléphone (0800 18 19 20) et par courriel (plancanicule@ville-ge.ch), a indiqué lundi la Ville de Genève.

Lieux frais - Carte à disposition

Afin de trouver de la fraîcheur, les seniors peuvent à nouveau se rendre gratuitement le matin dans les piscines des Vernets et de Varembé et l'après-midi, jusqu'à 19h00, dans les cinémas Scala, Nord-Sud et City.

Nouveauté: le cinéma Cinélux leur sera aussi ouvert mercredi et jeudi.

EMS, cafétérias, locaux, Musée d'ethnographie: une carte disponible sur Internet recense les lieux frais, avec des verres d'eau à disposition. Par ailleurs, les équipes du Service social municipal vont faire des tournées pour transmettre des messages de prévention, apporter des boissons ou venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue.

