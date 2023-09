Le socialiste Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville, est candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Il l'a annoncé vendredi aux médias à Berne.

Beat Jans : «La Suisse est un pays fantastique, pouvoir le servir me passionnerait» Le socialiste Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville, est candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Il l'a annoncé vendredi aux médias à Berne. 22.09.2023

«J'exercerais cette fonction avec plaisir et conviction», a déclaré Beat Jans. «La fonction de conseiller fédéral est un défi, mais j'aime les défis». Son expérience au sein de l'exécutif cantonal est «particulièrement précieuse» pour la fonction, selon lui.

Beat Jans a déclaré qu'il était très reconnaissant envers la Suisse de pouvoir se porter candidat à la fonction suprême en tant qu'enfant d'une famille ouvrière. Le sort des personnes qui ont des difficultés continuera à le motiver en politique.

Pour le conseiller national de Bâle-Campagne Eric Nussbaumer (PS), Beat Jans a toutes les qualifications nécessaires pour devenir conseiller fédéral. Il se concentre sur les faits et travaille avec soin. «L'esbroufe n'est pas son truc», a déclaré Eric Nussbaumer.

Forger des compromis

L'ancienne conseillère aux Etats bâloise du PS Anita Fetz a qualifié Beat Jans de «bâtisseur de ponts» qui sait forger des compromis. Elle espère que cette fois-ci, la région bâloise décrochera à nouveau un siège au Conseil fédéral. Le dernier conseiller fédéral bâlois était le socialiste de Bâle-Ville Hans-Peter Tschudi, de 1959 à 1973.

La conseillère nationale bâloise Sarah Wyss (PS) a souligné l'expérience de Beat Jans en tant que membre d'un gouvernement. «Il sait ce que c'est que de travailler dans une autorité collégiale». Il sait aussi comment gérer les critiques.

Beat Jans, 59 ans, a siégé au Conseil national de mai 2010 à décembre 2020. Il a succédé à Rudolf Rechsteiner. Il est entré officiellement en fonction au gouvernement de Bâle-Ville le 1er février 2021.

Beat Jans a adhéré au PS en 1998. Il a présidé la section de Bâle-Ville de 2000 à 2005. Il a été élu au Grand conseil de Bâle-Ville en 2001 et y a siégé jusqu'en 2011. Il a été vice-président du PS suisse de 2015 à 2020.

Apprentissage d'agriculteur

Né le 12 juillet 1964 à Bâle, Beat Jans a effectué un apprentissage d'agriculteur. Il a ensuite obtenu un diplôme d'agrotechnicien, puis un diplôme de scientifique de l'environnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il a aussi enseigné à l'Université de Bâle. Il est marié et père de deux filles âgées de 16 et 18 ans.

Jusqu'à présent, trois autres personnes, toutes de sexe masculin, ont déclaré leur candidature à la candidature socialiste au gouvernement. Il s'agit du conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch et des conseillers nationaux Matthias Aebischer (BE) et Mustafa Atici (BS).

Mustafa Atici n'était pas présent à la conférence de presse de Beat Jans. Une assemblée du PS de Bâle-Ville se prononcera sur les deux candidatures. «Plusieurs candidatures sont possibles», a précisé Lisa Mathys, présidente du PS de Bâle-Ville.

Annonces jusqu'au 29 octobre

Les socialistes intéressés à succéder à Alain Berset au Conseil fédéral ont jusqu'au 29 octobre à midi pour s'annoncer. Le groupe parlementaire PS n'a pas établi de critères autres que présenter «une sélection de candidat-e-s» pour l'élection du 13 décembre.

Les candidats devront se présenter au parti et à la population lors de quatre auditions publiques. Celles-ci auront lieu le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse.

