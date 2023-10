Le budget 2024 de la Ville de Lausanne prévoit un déficit de 76,5 millions de francs, en légère baisse par rapport à 2023 (81,2 millions). Il est à nouveau impacté par les effets de l'inflation, pour 14 millions. Deux priorités s'en dégagent: climat et petite enfance.

Le budget 2024 de la Ville de Lausanne a été coprésenté par le syndic Grégoire Junod (à gauche) et la municipale des finances Florence Germond (à droite) à l'Hôtel de Ville (archives). ATS

«Ce budget ressemble beaucoup au précédent, le déficit, le contexte inflationniste et les priorités sont comparables», a résumé vendredi en préambule devant la presse le syndic socialiste Grégore Junod. Il se situe entre les nombreuses incertitudes pour l'avenir et une économie vaudoise plutôt robuste malgré tout», a-t-il dit.

Après trois années de budget qualifié de «crise» par la Municipalité, ce budget 2024 n'en est plus un, selon la responsable des finances Florence Germond. «C'est un budget de continuité dans un contexte difficile», a nuancé la municipale socialiste. Donc toujours «marqué par la prudence», selon ses mots.

Petite enfance: 607 places en plus

Malgré le contexte incertain, la Ville va néanmoins poursuivre sa politique en faveur du climat en investissant plus de 100 millions de francs dans le domaine de l'efficacité énergétique et les énergies. Vingt millions seront alloués au fonds pour la transition énergétique liée au chauffage à distance.

Autre priorité, la Ville va dégager une enveloppe de 8,5 millions de francs pour sa politique de la petite enfance et le parascolaire. En 2024, elle prévoit la création de 607 places d'accueil supplémentaires, 151 places dans les structures d'accueil de la petite enfance et de 456 places dans les structures d'accueilparascolaire.

La Ville prévoit aussi des financements à hauteur de 3,5 millions de francs pour faire face aux effets de la démographie scolaire et aux nouveaux quartiers avec notamment la création d'une nouvelle école dans l'écoquartier des Plaines-du-Loup.

Un «effort important» est aussi apporté dans le domaine du sport avec notamment un soutien supplémentaire de 1,7 million pour l'exploitation du Centre sportif de Malley et pour les politiques sociales avec une augmentation de 1,3 million pour l'hébergement d'urgence et le dispositif addictions.

Indexation des salaires

Les charges 2024 sont en hausse de 2,2%, soit plus 45,4 millions, par rapport au budget 2023. Les conséquences de la politique salariale pèsent pour 14,1 millions de francs sur le résultat projeté. Il s'agit principalement d'enveloppes spécifiques pour financer les coûts supplémentaires liés à l'indexation des salaires ainsi que d'entités subventionnées qui se voient ainsi soutenues dans le contexte inflationniste, ont expliqué M. Junod et Mme Germond.

Les revenus sont en croissance, eux aussi, de 2,5%, soit plus 50,4 millions. L'amélioration des revenus fiscaux implique une hausse de 18,7 millions, a-t-il été relevé. Elle est essentiellement liée à l'évolution des impôts sur le revenu des personnes physiques (+9,1 millions) et sur le bénéfice des personnes morales (+6 millions).

Les deux responsables ont annoncé un montant total d'investissement «historiquement élevé» de 330 millions pour l'an prochain. On citera la rénovation et l'assainissement énergétique des bâtiments (22,3 millions), les transports publics (49,2 millions), le domaine de l'énergie (81,7 millions). A cela s'ajoute, la construction, l'assainissement et la rénovation des bâtiments scolaires (44,3 millions), le projet Métamorphose (30,2 millions) ou encore les domaines de l'eau (66,1 millions).

sj, ats