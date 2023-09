En 2024, les Vaudois verront leur prime d'assurance augmenter en moyenne de 9,9%. Il s'agit de l'augmentation la plus importante au niveau romand et de la quatrième au niveau suisse. Le Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS), dirigé par Rebecca Ruiz, encourage «vivement la population à optimiser ses primes», a-t-il fait savoir mardi dans un communiqué.

KEYSTONE

«Cette hausse moyenne de 9,9%, tous modèles, âges et régions de primes confondus, correspondra à 36 francs par mois», précise le document. L'augmentation est qualifiée de «très importante» par les autorités cantonales qui invitent à se rendre sur un site internet dédié pour mieux comprendre comment changer d'assurance ou de modèle de primes.

Le DSAS estime cependant que les calculs des assureurs pour 2024 sont «trop pessimistes» et l'Etat «s'attend à ce que la hausse effective soit moins importante». En effet, toujours selon le document, l'an passé, la hausse annoncée était de 6,6% alors qu'au final elle s'est élevée à 5,4%. «De nombreux assurés ont en effet choisi de changer d’assureur, de franchise ou de modèle, ce qui a eu un impact positif sur leur prime», relève le canton.

Ton rassurant

L'Etat de Vaud rappelle en outre l'existence du système cantonal de subsides limitant la charge des primes à 10% du revenu déterminant. «Ce sont ainsi environ 283'000 personnes qui verront leur facture pas ou peu augmenter», assure le communiqué.

«Dans un contexte difficile pour les ménages, avec une inflation générale des biens de consommation, la hausse des loyers et une forte hausse des prix de l’énergie, le subside à l’assurance-maladie permet d’atténuer fortement la hausse des coûts de la santé pour plus d’un tiers de la population vaudoise et de protéger ainsi une partie de leur pouvoir d’achat», explique Rebecca Ruiz, citée dans le communiqué.

Pour atténuer l'effet de l'augmentation des primes, le canton de Vaud a également décidé d'augmenter les déductions fiscales pour primes maladies dès la période fiscale 2023. Celles-ci s’élèveront désormais à 4800 francs au maximum pour une personne et 9600 francs au maximum pour un couple.

mabr, ats