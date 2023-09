Le Centre devancerait de peu le PLR dans la course aux élections fédérales du 22 octobre, selon le dernier sondage commandé par la SSR et publié mercredi. Premier parti sous la Coupole, l'UDC progresse encore et les Vert-e-s se reprennent légèrement.

C'est grâce à la réunion du PDC et du PBD en un seul parti, Le Centre, que ce dernier pourrait dépasser le PLR qui stagne, selon les auteurs du quatrième baromètre électoral commandé par la SSR et publié mercredi. ATS

Le Centre obtient 14,8% des intentions de vote, en légère progression depuis le sondage de juillet (+0,5 point de pourcentage), indique le quatrième baromètre électoral SSR à un peu plus de trois semaines des élections fédérales.

Pour la première fois, le parti pourrait prendre la troisième place, devant le PLR (14,6%). Une telle évolution mettrait en danger le deuxième siège PLR au Conseil fédéral, selon les sondeurs de l'institut Sotomo.

Grande gagnante, l'UDC reste le premier parti sous la Coupole avec 27,6% (+2 par rapport à 2019, +0,5 par rapport à juillet). Le PS maintient sa deuxième place avec 17,3%. Les Vert-e-s récoltent 10,7% (-2,5 par rapport à 2019, +0,5 par rapport à juillet) et les Vert'libéraux, 7,3%.

La marge d'erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage.

mabe, ats