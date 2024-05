Le chanoine Gilles Roduit rétabli en tant que curé de St-Maurice

Le chanoine Gilles Roduit a été rétabli mercredi dans sa fonction de curé du secteur de Saint-Maurice (VS), après cinq jours de grève de la faim. Il n'est cependant pas réhabilité dans sa charge de doyen du décanat de Monthey.

Le chanoine Gilles Roduit devant la chapelle Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice. ATS

ATS

M. Roduit a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS être satisfait de cette décision, révélée mercredi par le portail catholique en ligne cath.ch, qui le réhabilite dans sa fonction principale après «5 mois et 15 jours». Elle «me donne le droit d'être prêtre chez moi, pour mes paroissiens», a-t-il poursuivi.

«La réintégration se fait petit à petit pour respecter les sensibilités qui peuvent être heurtées», a-t-il ajouté concernant la décision de ne pas le rétablir dans sa fonction de doyen du décanat de Monthey pour l'instant.

Selon cath.ch, la décision prise par le diocèse de Sion et l'abbaye de Saint-Maurice a été communiquée dans une annonce envoyée mercredi aux agents pastoraux du diocèse de Sion et du territoire abbatial de Saint-Maurice. Aucun communiqué de presse n'a été publié. Contactés jeudi, le diocèse de Sion et l'abbaye de Saint-Maurice ne s'étaient pas immédiatement exprimés.

Situation d'attente «invivable»

Ces deux institutions, pour lesquelles Gilles Roduit officiait comme curé-doyen du secteur de Saint-Maurice, avaient demandé au chanoine de se mettre en retrait dans le sillage de la diffusion en novembre 2023 de l'émission Mise au Point de la RTS qui dévoilait des cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye, le temps d'établir les faits. Ce que l'homme d'église avait accepté.

Dans l'émission, une ancienne paroissienne, âgée de 12 ans au moment des faits, accusait le chanoine d’attouchements, ce que M. Roduit a toujours nié. Le chanoine rappelait d'ailleurs cette semaine que l'affaire avait abouti à un arrêt de non-lieu en 2005, une décision de non-réouverture de procédure en 2021 et une décision de confirmation de non-réouverture en 2022. Le cas avait également été soumis au Saint-Siège qui, après enquête, était parvenu aux mêmes conclusions.

Pour le curé écarté de sa charge, la situation était devenue «invivable», raison pour laquelle il a entamé vendredi dernier une grève de la faim. Cette action a contribué à faire pression, selon lui. Le chanoine a également adressé un message au nonce apostolique, délégué du pape, pour lui expliquer sa situation. «Il m'a répondu qu'il comprenait que la situation d'inconfort et de non-communication dans laquelle je me trouvais était invivable» et il a appelé mon évêque, a expliqué M. Roduit.

Le diocèse de Sion voulait une enquête

Mardi, l'abbaye de St-Maurice avait indiqué à Keystone-ATS soutenir Gilles Roduit et souhaiter qu'il soit rétabli dans sa charge. En février déjà, l'abbaye avait unilatéralement annoncé qu'elle levait les mesures provisoires à son encontre, s’appuyant sur les décisions de la justice civile et celles du Vatican.

Egalement contacté mardi, le diocèse de Sion avait, lui, rappelé que la mesure de mise en retrait n'était pas encore levée. Il avait dit considérer que la réhabilitation de M. Roduit ne pouvait pas uniquement se baser sur des décisions de justice déjà connues depuis longtemps au moment de la mise en retrait du curé-doyen en novembre 2023 et aurait souhaité que l'abbaye lance rapidement une enquête externe pour clarifier la situation.

mabe, ats