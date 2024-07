Le Conseil-exécutif bernois demande au Grand Conseil un crédit de 29,4 millions de francs pour le concours Eurovision de la chanson. La démarche s'inscrit dans le cadre du dépôt de la candidature des Villes de Berne et Bienne pour l'organisation de la manifestation.

Le gagnant de l'Eurovision, Nemo, vient de Bienne. Sa ville d'origine et celle de Berne s'associent pour organiser la manifestation l'an prochain. KEYSTONE

ATS

Les coûts totaux pour accueillir l'événement l'an prochain dans le canton de Berne s’élèvent à 45,2 millions de francs, a indiqué jeudi le gouvernement. Le crédit de 29,4 millions comprend une subvention de 2 millions pour l'organisation et une enveloppe de 27,4 millions pour les prestations de sécurité, accordée sous la forme d’une renonciation à des recettes.

La manifestation n’est pas inscrite au budget 2025. Il en va de même des dépenses pour assurer la sécurité, hormis les charges de personnel de la Police cantonale. Cela représenterait une charge de 9,25 millions de francs au maximum sans participation financière de la Confédération, et de 4,9 millions au plus si la Confédération participait à hauteur du montant attendu.

Choix à fin août

Pour mémoire, la SSR doit rendre sa décision à la fin août sur les candidatures à l’organisation de l’Eurovision, parmi lesquelles figurent encore Genève, Zurich et Bâle. Si Berne et Bienne sont choisies pour être les villes hôtes, le crédit requis sera examiné lors de la session d’automne du Grand Conseil, précise le communiqué.

«L’Eurovision permettrait aux deux villes d’accroître leur rayonnement en Europe et dans le reste du monde en mettant en avant leurs atouts et leur dynamisme dans la culture et les loisirs», estime le Conseil-exécutif. Cela bénéficiera fortement au tourisme et à l’économie locale ainsi qu’à toute la chaîne de création de valeur.

lp, ats