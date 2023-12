L'arrivée du Bâlois Beat Jans va légèrement vieillir le Conseil fédéral. Au 1er janvier, la moyenne d'âge va passer de 59 ans et environ six mois à 60 ans et sept mois. L'équilibre des genres est quant à lui maintenu.

Le conseiller fédéral nouvellement élu Beat Jans, au centre, est accueilli par les conseillers fédéraux. KEYSTONE

Guy Parmelin aura 64 ans, Ignazio Cassis 62 ans, Viola Amherd 61 ans et Karin Keller-Sutter fêtera son 60e anniversaire le 22 décembre. Le partant Alain Berset a quant à lui soufflé 51 bougies.

L'année dernière, l'arrivée d'Albert Rösti (actuellement 56 ans) et celle d'Elisabeth Baume-Schneider (60 ans le 24 décembre prochain) avaient déjà fait baisser la moyenne d'âge du collège.

Il y a trois ans, l'arrivée de Karin Keller-Sutter et de Viola Amherd, avait déjà fait baisser la moyenne d'âge du collège. Elle était alors passée de 61 ans et un peu plus de six semaines à 58 ans et environ trois mois et demi.

L'arrivée d'Alain Berset en 2011 avait également fait baisser la moyenne d'âge du collège. Elu à 39 ans, il compte parmi les plus jeunes conseillers fédéraux de l'Histoire. Depuis 1945, seule Ruth Metzler a fait mieux: elle avait 34 ans lors de son élection en 1999.

La médaille historique revient à Numa Droz (31 ans en 1875). Au XIXe siècle, il n'était pas rare de voir un trentenaire accéder au Conseil fédéral. Sans compter Ruth Metzler et Marcel Pilet-Golaz, les dix plus jeunes élus au gouvernement l'ont été avant 1900.

