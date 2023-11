Le Conseil fédéral veut mettre un terme à l'importation irresponsable de jeunes chiens. Désormais, les chiots ne pourront être introduits en Suisse qu'à partir de l'âge de 15 semaines. Une consultation est en cours jusqu'au 15 mars.

Actuellement, la Suisse n'impose pas d'âge minimum pour l'importation de chiots. Le Conseil fédéral veut durcir les conditions. (photo symbolique) ATS

Avec ce durcissement, le Conseil fédéral souhaite réduire le nombre d'achats spontanés et irréfléchis de chiots sur internet et endiguer le commerce irresponsable, écrit lundi le Département fédéral de l'intérieur (DFI). Les animaux sont commandés via Internet et amenés en Suisse en transports collectifs, ce qui favorise la transmission de maladies.

Actuellement, la Suisse n'impose pas d'âge minimum pour l'importation de chiens, les chiots de moins de huit semaines devant toutefois être accompagnés de leur mère. Selon le DFI, la limite d'âge de 15 semaines est en vigueur dans de nombreux pays de l'UE.

Une exception doit cependant être prévue pour les particuliers qui vont chercher eux-mêmes un jeune chien chez un éleveur à l'étranger. Des exceptions doivent également être prévues pour l'importation de chiens d'intervention.

Animaux d'expérience

Le Conseil fédéral prévoit aussi des améliorations pour les animaux d'expérience. Un nouvel article d'ordonnance limite explicitement leur élevage d'animaux au strict nécessaire. De plus, l'utilisation ultérieure des animaux d'expérience devra à l'avenir être indiquée dans une banque de données. Cette exigence vaut en particulier pour les animaux élevés à des fins expérimentales qui ne sont finalement pas utilisés et donc mis à mort.

Cette plus grande transparence doit contribuer à réduire le nombre d'animaux élevés à des fins expérimentales. Par ailleurs, les cages et les enclos de tous les animaux d'expérience devront désormais offrir des possibilités de se retirer dans des cachettes. Les mesures proposées vont dans le sens du principe des 3R, en vigueur en Suisse, qui consiste à réduire le nombre d'expériences sur les animaux (reduce), à remplacer les expériences sur les animaux (replace) et à améliorer les méthodes utilisées (refine).

Enfin, certaines pratiques doivent être interdites, car elles ne correspondent plus à la conception actuelle de la protection des animaux. Parmi elles figurent notamment l'épointage (raccourcissement) du bec des poules, certaines méthodes utilisées chez les chevaux ainsi que le raccourcissement de la queue des moutons.

ch, ats