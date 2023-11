Les Fribourgeois ont refusé nettement dimanche le premier paquet du Désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes (DETTEC). Soumis au référendum financier obligatoire, il a été rejeté par plus de 56%, marquant une défaite pour le Conseil d'Etat.

Le premier paquet sur le désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes devra être retravaillé après l'échec subi devant le peuple à Fribourg dimanche. ATS

Le non l'a emporté avec 56,22% des voix précisément, soit 37'795 suffrages contre 29'433, avec un taux de participation de 32,3%. Le sujet était combattu par l'UDC et la gauche (PS, Vert-e-s et Centre Gauche-PCS), mais bénéficiait du soutien du Centre, du PLR et du PVL.

Le oui avait nettement gagné devant le Grand Conseil en mars, ave 68 voix contre 29 et 4 abstentions. Depuis, le débat s'est tendu, avec notamment le recours déposé par le PS et un citoyen contre la brochure explicative et les informations sur internet relatives au scrutin.

Un recours que le Tribunal cantonal a rejeté pas plus tard qu'il y a deux semaines. Les juges ont alors confirmé «la conformité du matériel et des informations mises à disposition des citoyens pour se forger une opinion dans un dossier complexe».

lp, ats