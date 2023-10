La Suisse suspend son aide financière à onze ONG palestiniennes et israéliennes. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) veut s'assurer que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, indique-t-il mercredi sur son blog.

Après l'escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens, le DFAE suspend son aide à onze ONG des deux camps. ATS

Six organisations palestiniennes et cinq israéliennes sont concernées. Elles sont principalement actives dans le domaine des droits humains et sont soutenues dans le cadre des programmes de coopération du département au Proche-Orient.

La taskforce mise en place par le Conseil fédéral a été chargée d’effectuer une analyse détaillée des flux financiers liés au programme de coopération au Proche-Orient.

bl, ats