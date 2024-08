DIH: Cassis rappelle les Etats à leurs responsabilités

Les pays du Conseil de sécurité de l'ONU, sauf Moscou, sont à Genève pour les 75 ans des Conventions de Genève. Celles-ci ne sont pas «un droit à la carte», a dit lundi le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Et d'appeler à un «signal politique» et à «montrer l'exemple». Du Soudan au Proche-Orient en passant par l'Ukraine et le Yémen, «le droit international humanitaire (DIH) est mis à rude épreuve», a estimé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ni le multilatéralisme et ni lui «n'ont été capables d'empêcher» ces conflits et «encore moins de les résoudre», a-t-il ajouté devant les Etats de l'organe le plus puissant du système international mais aussi les ambassadeurs à Genève des autres pays membres de l'ONU.

