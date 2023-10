Dans le canton de Vaud, 384 personnes sont en lice dimanche pour obtenir l'un des 19 sièges vaudois au Conseil national. PLR, PS et UDC espèrent grappiller un siège alors que les écologistes aspirent à faire mentir les derniers sondages nationaux en leur défaveur.

Carlos Andrade, afficheur de la societe APG | SGA colle les affiches electorales pour les elections pour les representant vaudois au Conseil des Etat, de gauche a droite, Pascal Broulis (PLR), Michael Buffat (UDC) et Pierre-Yves Maillard (PS), lors la campagne pour les elections federales ce lundi 25 septembre 2023 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Pour le Conseil des Etats, treize candidats s'affrontent, dont les favoris Pierre-Yves Maillard et Pascal Broulis. Les deux sièges vaudois à la Chambre des cantons sont à repourvoir, Olivier Français (PLR) et Adèle Thorens (Vert-e-s) ne rempilant pas.

Ils pourraient bien être remplacés par les deux anciens conseillers d'Etat PS et PLR. Le premier fait équipe avec Raphaël Mahaim (Vert-e-s), le second avec l'UDC Michaël Buffat, récemment mis en cause par un média romand, l'accusant de violences conjugales.

Face à ces tickets 100% masculins, les jeunes Verts et PS présentent chacun une candidate, Angela Zimmermann et Margarida Janeiro, sur des listes distinctes. A la gauche de la gauche, le POP lance Anaïs Timofte et Zakaria Dridi, Ensemble à Gauche mise sur Hadrien Buclin et Ella-Mona Chevalley. Céline Weber défendra les couleurs des Vert'libéraux, Emmanuel Gétaz celles des Libres. Enfin, les Indépendants vaudois proposent François Meylan.

Record de candidatures

A la Chambre du peuple, la députation vaudoise compte 19 élus: cinq PS et PLR, quatre Vert-e-s, trois UDC et deux Vert'libéraux. Deux sortants ne se représentent pas, la socialiste Ada Marra et l'UDC Jean-Pierre Grin. Les 384 candidats en lice cette année, répartis sur 22 listes, constituent un record de participation.

Le PLR et le PS espèrent progresser d'un siège, l'UDC récupérer le quatrième siège perdu en 2019. En position délicate selon des sondages nationaux, les écologistes aspirent à ne surtout pas perdre trop de plumes. Les Vert'libéraux semblent les plus menacés, sachant qu'ils partent sans apparentement. Le Centre et la gauche radicale rêvent, eux, de revenir s'installer au Conseil national.

sj, ats