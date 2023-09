A Genève, le plan du canton pour lutter contre le bruit routier, qui généralise la limite de vitesse à 30 km/h sur près de 300 axes, est remis en cause par la majorité de droite du Grand Conseil. Trois motions visant soit à surseoir ou à abandonner la mise en oeuvre de cette mesure ont été acceptées vendredi.

La généralisation du 30 km/h sur près de 300 axes à Genève se heurte à la majorité de droite du Grand Conseil (archives). ATS

Ces textes émanant du MCG, de l'UDC et du PLR ont été acceptés avec le soutien du Centre. La gauche s'y est opposée alors que le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) s'est abstenu. Les motions demandent notamment des études complémentaires et des alternatives au 30 km/h.

Cette limitation à 30 km/h est une «chicane idéologique» contre les véhicules individuels motorisés, a relevé le député PLR Murat Julian Alder. Le MCG et l'UDC estiment que le 30 km/h créera davantage de bouchons. Le boom de l'électromobilité et la pose de phonoabsorbants n'ont pas été retenus dans l'équation, ont déploré ces partis.

LJS, le mouvement de Pierre Maudet qui a hérité du nouveau Département des mobilités, a préféré s'abstenir. Il attend les résultats des états généraux sur la mobilité que Pierre Maudet a lancé vendredi. Le conseiller d'Etat, qui n'était pas présent vendredi lors des débats au Grand Conseil, a organisé une vaste concertation avec les représentants des milieux concernés.

Des recours

Pour la gauche, la limitation à 30 km/h est une question de santé publique et de sécurité. L'écologiste David Martin a rappelé que le canton de Genève devait se conformer aux normes fédérales pour faire baisser le bruit routier sur certains axes.

Le plan cantonal pour lutter contre le bruit routier, qui généralise la limite de vitesse à 30 km/h de jour comme de nuit, ou seulement la nuit, sur près de 300 axes, est attaqué en justice par plusieurs recours. Ces procédures suspendent l'entrée en vigueur de la modération de la vitesse maximale pour diminuer le bruit routier.

Accord à Lausanne

Cette limitation à 30 km/h est largement appliquée en Suisse alémanique. Elle soulève plus d'oppositions côté romand. A Lausanne, un compromis inédit, qui mise sur un élargissement mesuré du 30 km/h en ville a été trouvé en mai dernier. Le Centre espère parvenir à une solution similaire à Genève.

tb, ats