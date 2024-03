L'état de santé du juif orthodoxe victime d'une attaque au couteau samedi soir à Zurich s'est légèrement amélioré. La vie du quinquagénaire n'est plus en danger. Le ministre de la justice Beat Jans et des organisations musulmanes condamnent cette agression.

Des centaines de personnes ont pris part dimanche à Zurich à une veillée contre l'antisémitisme avec des parapluies jaunes, suite à l'agression d'un membre de la communauté juive orthodoxe. sda

«Nous pouvons annoncer que la vie de la victime n'est plus en danger», a indiqué lundi Jonathan Kreutner, secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), à Keystone-ATS. L'homme doit toutefois faire l'objet de soins médicaux intensifs.

Le conseiller fédéral Beat Jans a condamné l'agression. Aucune forme de racisme ou d'antisémitisme n'est acceptée en Suisse, a déclaré lundi le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) en marge d'une réunion à Bruxelles.

Protéger la population juive

«Je tiens à exprimer ma sympathie à la personne blessée et à ses proches», a poursuivi le chef du DFJP. Il espère que la victime se rétablira. Beat Jans veillera à ce qu'un tel acte ne se reproduise plus en Suisse. Des moyens supplémentaires sont prévus pour protéger la population juive, mais pas directement en raison de cet événement à Zurich.

Beat Jans ne dispose pas actuellement d'informations sûres sur le passé de l'auteur de l'agression. L'enquête est menée par le canton de Zurich. Elle doit également déterminer s'il s'agit d'un individu isolé ou si un groupe organisé est impliqué.

«Pas en notre nom!»

L'association des organisations islamiques de Zurich (VIOZ) a condamné cette agression. «Pas en notre nom!», écrit-elle dans une prise de position publiée dimanche soir.

La VIOZ réagit ainsi après la parution de différents articles de presse qui affirment que l'adolescent suisse auteur de l'agression aurait eu un motif antisémite et serait issu de l'immigration d'un pays islamique.

«Nous affirmons clairement que cela n'a rien à voir avec la communauté musulmane de Zurich», écrit la VIOZ. «Rien ne justifie une attaque contre des innocents. Nous pensons à la personne concernée, à sa famille et à toute la communauté juive», poursuit l'association des organisations islamiques de Zurich.

«Tout simplement horrible»

Önder Günes, président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse (FIDS) , s'est dit choqué par l'agression de samedi soir. «C'est tout simplement horrible. Un tel acte n'est en aucun cas tolérable et nous, musulmans, le condamnons avec la plus grande fermeté», a-t-il déclaré à 20 Minuten.

La FIDS veut chercher le dialogue avec la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). La guerre dans la bande de Gaza ne doit pas servir de prétexte pour répandre la haine et la discorde dans la société suisse, a souligné Önder Günes.

«Lâche attaque»

Le Conseil central islamique (CCI) a lui aussi condamné «la lâche attaque au couteau contre un juif orthodoxe». Son comité de direction dit être «profondément attristé par cet acte que rien ne justifie et souhaite à la victime un prompt et complet rétablissement».

Cet acte «jette une lumière crue sur la nécessité de lutter contre toute forme de crime haineux et de violence», souligne le CCI. «Nous tenons à préciser que, selon les principes islamiques, il est interdit aux musulmans d'attaquer arbitrairement des personnes en raison de leur foi. Même les terribles massacres perpétrés à Gaza ne justifient jamais de tels actes de violence», ajoute-t-il.

L'UDC met la gauche en cause

L'agression a aussi provoqué des réactions dans les milieux politiques. Les Vert-e-s ont réclamé un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. De son côté, l'UDC a mis en cause la gauche. Avec le «chaos de l'asile qui échappe à tout contrôle, on voit arriver en Suisse une nouvelle génération d'antisémites», selon le parti.

Lors de la séance du parlement zurichois lundi, le groupe UDC a formulé les mêmes reproches, ce qui a provoqué un tollé dans la salle. Des parlementaires de gauche ont quitté la salle pendant qu'un député UDC lisait la déclaration de son groupe.

Suspect arrêté

Un adolescent de 15 ans a blessé samedi soir un juif orthodoxe à l'arme blanche. Le suspect a été arrêté sur le lieu des faits. L'homme agressé, âgé de 50 ans, a été grièvement blessé. L'attaque a eu lieu vers 21h30, après une dispute.

Le Ministère public des mineurs de Zurich n'a pas donné plus d'informations lundi sur l'état de la procédure contre l'auteur présumé de l'agression. On ne sait pas si l'agresseur présumé a été remis en liberté ou s'il se trouve encore en détention.

me, ats