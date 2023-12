Le lac de Neuchâtel, dont le niveau a augmenté de plus d'un mètre depuis samedi, continuait de s'élever vendredi pour atteindre 430,35 mètres en matinée.

Un barrage mobile a été installé pour contenir l'eau sur la rive du lac de Neuchatel le 14 decembre 2023. KEYSTONE

Une stabilisation semble cependant en vue. La commune de Neuchâtel déconseille la baignade hivernale, de plus en plus pratiquée, car la qualité des eaux n'est plus assurée.

«Le niveau des eaux du lac a contraint d'arrêter plusieurs stations de pompage utilisées pour remonter les eaux usées», a indiqué la commune de Neuchâtel.

Pour avertir les baigneurs, des panneaux d'information doivent être installés sur les plages.

Comme des glissements de terrain et des chutes de pierres ne sont pas exclus, la commune recommande de rester à distance raisonnable des rives du lac et des cours d'eau.

js, ats