«Le Ministère public de la Confédération (MPC) a contribué au bon fonctionnement de notre État de droit en 2023, je peux l’affirmer haut et fort», écrit Stefan Blättler dans le rapport d'activité 2023 publié jeudi.

Le MPC a réussi à utiliser ses ressources limitées «de manière ciblée» grâce notamment à l'engagement de ses collaborateurs, en adaptant son organisation et en fixant des priorités, détaille-t-il.

Mais vu «la complexité croissante des procédures pénales», les autorités de poursuite doivent impérativement disposer à l'avenir d’"instruments modernes leur permettant de rester efficaces et efficientes», a affirmé M. Blättler.

