Depuis dimanche, les trains de voyageurs sont à nouveau nettement plus nombreux à circuler dans le tunnel de base du Gothard. Les pendulaires tessinois ne profiteront toutefois pas de ces liaisons rapides: le nouvel horaire des CFF est surtout adapté aux touristes alémaniques voyageant entre vendredi et dimanche.

Les CFF font à nouveau rouler 31 trains par semaine dans le tunnel de base à partir du 10 décembre. Mais ils circulent tous entre vendredi et dimanche... KEYSTONE

«Ça a été un choc», dit par exemple Alessandro Calò. Et ce pendulaire ne parle pas du train de marchandises qui a déraillé dans le tunnel en août, mais du nouvel horaire.

Les CFF font à nouveau rouler 31 trains par semaine dans le tunnel de base à partir du 10 décembre. Mais le fait qu'ils circulent tous entre vendredi et dimanche l'énerve passablement, explique Alessandro Calò, de concert avec d'autres compagnons d'infortune interrogés par Keystone-ATS. «En tant que pendulaire qui se rend cinq fois par semaine en Suisse alémanique, je suis mécontent de la situation».

D'origine italienne, Alessandro Calò a grandi dans le sud de l'Allemagne. Il y a treize ans, il a décidé de s'installer au Tessin avec sa famille. Le canton représente pour lui la panacée entre le nord et le sud.

A plusieurs reprises, cet enseignant a postulé pour un emploi au Tessin. Mais des procédures longues et compliquées l'ont empêché jusqu'ici d'y trouver un poste. Il s'en tient donc à son travail outre-Gothard.

Pendulaires tessinois oubliés

Avec les liaisons «normales», c'est-à-dire rapides, à travers le tunnel de base, le trajet est tout à fait faisable, dit Alessandro Calò. Mais depuis le déraillement d'un train de marchandises en août, le quinquagénaire effectue quatre heures de trajet par jour au lieu d'à peine deux. Et ceci cinq jours par semaine.

Le pire sont les lundis et mercredis, lorsque cet enseignant de sport, biologie, allemand et travaux manuels doit prendre le train à 05h07 à Bellinzone. Sinon, il ne serait pas présent à son premier cours à 07h40 à Arth-Goldau (SZ). Depuis l'accident dans le tunnel de base du Gothard, la plupart des trains de voyageurs empruntent l'ancienne ligne de faîte, ce qui rallonge d'une heure le trajet entre le nord et le sud jusqu'à la réouverture de la galerie en septembre.

Alessandro Calò se dit heureux à Bellinzone, où il apprécie la qualité de vie élevée. Il a longtemps été satisfait du service des CFF, dit-il. Mais maintenant, les Chemins de fer fédéraux négligent tout simplement les clients tessinois, qui paient 330 francs par mois leur AG. «Nous, les pendulaires, contribuons à la bonne santé du canton, je paie mes impôts ici», souligne Alessandro Calò. Mais avec le nouvel horaire, «les pendulaires sont pris pour des idiots».

Selon lui, des concessions en faveur des voyageurs tessinois seraient tout à fait possible. Les CFF pourraient par exemple ouvrir la 1ère classe aux clients AG de 2e classe. Une prolongation exceptionnelle de quelques semaines de la durée de validité des AG tessinois serait également imaginable.

Après la distribution par les CFF de «Biberli» appenzellois les semaines suivant le déraillement, il n'y a maintenant «plus de susucre» pour compenser le voyage plus long. Et cela dépite Alessandro Calò.

Trois heures et demie pour Baden

Thomas Falter se résigne à un trajet encore plus fastidieux. Cet homme de 63 ans travaille comme orthopédiste à Baden (AG) et vit à Ascona. Tessinois d'adoption, il passe actuellement trois heures et demie dans le train pour se rendre à son travail. «Je perds deux heures par jour», raconte-t-il.

«Je ne comprends pas que les CFF ne fassent pas circuler un train le matin et un autre le soir dans le tunnel de base pour les pendulaires en semaine». La compagnie est manifestement orientée vers le profit et le tourisme, estime-t-il. Thomas Falter s'est plaint auprès du service clientèle, mais cela n'a servi à rien jusqu'à présent.

Les CFF justifient la focalisation sur le week-end par la demande plus élevée sur l'axe nord-sud. En outre, celle pour le trafic marchandises est alors plus faible.

Malgré un trajet plus long pour se rendre à son travail, Thomas Falter n'est pas prêt à chambouler sa vie et à passer la nuit à Baden: «La mentalité au Tessin est différente, on s'y sent tout simplement mieux».

evpf, ats