Il faut clarifier au plus tard en 2026 où se déroulera la prochaine exposition nationale. Le Parlement a chargé mercredi le Conseil fédéral d'accélérer les travaux. Le gouvernement s'était donné jusqu'en 2028 pour prendre une décision.

La dernière Expo remonte à 2002. Ici l'Arteplage de Bienne (BE) (archives). sda

Le National a adopté une motion en ce sens par 112 voix contre 54 et 20 abstentions. Le Conseil des Etats avait déjà donné son feu vert en septembre par 24 voix contre 15. Le texte demande au Conseil fédéral de définir au plus tard en 2026 les conditions-cadres d'une prochaine exposition nationale suisse qui aurait lieu à partir de 2030.

L'an dernier, le Conseil fédéral avait tiré le frein, indiquant qu'il ne pourrait pas se prononcer sur un éventuel soutien financier avant 2028 pour une expo en 2030. Il invoquait la situation financière tendue de la Confédération.

Trois projets sont sur la table et il serait regrettable que les personnes qui les promeuvent soient contraintes de suspendre leurs travaux en attendant la décision de la Confédération, a mis en garde Valérie Piller Carrard (PS/FR) pour la commission. L'un des projets en lice, Svizra27, a déjà annoncé en janvier dernier qu'il devrait abandonner son projet si le Conseil fédéral ne prenait sa décision qu'en 2028.

L'UDC s'est opposée à la motion. Le parti estime que la situation financière de la Confédération n’est pas suffisamment bonne pour permettre la réalisation d’une telle manifestation. «Où allons-nous trouver l'argent», s'est demandé Andreas Gafner (UDC/BE).

Le conseiller fédéral Guy Parmelin est aussi d'avis que le calendrier demandé est trop ambitieux. «Les faits financiers sont têtus», a lancé le Vaudois. De plus, il serait judicieux que la procédure de sélection n'ait lieu qu'après une décision positive du Conseil fédéral sur un éventuel financement et non avant, a-t-il ajouté.

Une par génération

L'exposition nationale est un événement qui se produit en principe une fois par génération. La dernière en 2002 s'était déroulée sur quatre sites, à Yverdon (VD, Bienne (BE), Morat (FR) et Neuchâtel.

Actuellement trois projets sont en concurrence: Svizra27, NEXPO-X27 et Muntagna. Svizra27 veut débattre du futur de manière ludique sur le thème «humain – travail – cohésion». Le projet prévoit neuf sites répartis dans les cinq cantons du Nord-Ouest de la Suisse (AG, BL, BS, JU et SO).

NEXPO, un projet lancé par les dix plus grandes villes de Suisse, et X27, axé sur l'innovation, ont signé en octobre une déclaration de coopération afin d'ouvrir la porte à une candidature commune.

Enfin, Muntagna, porté par les cantons du Valais, de Berne, des Grisons, d'Uri et du Tessin, propose une exposition décentralisée dans l'ensemble des régions de montagnes dont le déroulement s'étalerait sur plusieurs années. La première exposition nationale a eu lieu en 1933 à Zurich.

vf, ats