Le paysage de hameaux du plateau du Frienisberg est désigné paysage de l’année 2024. Cette région du canton de Berne séduit par ses hameaux intacts nichés dans un paysage culturel riche en structures, selon la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP).

Les quelque 25 hameaux et petits villages se répartissent de Wölflisried à l’ouest à Bühlikofen, «le plus beau hameau du canton de Berne», à l’est. Malgré une répartition dense des zones bâties, on n’a jamais l’impression d’un mitage du territoire, écrit la FP dans un communiqué lundi.

C’est la deuxième fois après 2017 que le prix du Paysage de l’année, qui existe depuis 2011, est attribué dans le canton de Berne. Le bénéficiaire du prix cette année est l’organe du conseil intercommunal en matière de conception architecturale qui existe depuis plus d’une décennie.

Depuis 2011, la FP désigne le paysage de l'année. Ce prix, doté de 10'000 francs, récompense des paysages culturels exceptionnels et l'engagement collectif de la population locale en leur faveur.

