Le peuple suisse accepte la 13e rente AVS

La Suisse devrait introduire une 13e rente AVS pour tout le monde. Le peuple a soutenu l'initiative des syndicats dimanche à 58%, selon une première tendance de l'institut gfs.bern. Pour les cantons, la tendance est aussi au «oui».

Le peuple suisse dit "oui" à une 13e rente AVS. Le président de l'Union syndicale suisse, le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard, peut se réjouir dimanche. ATS

Les premiers résultats partiels le confirment, malgré la marge d'erreur de +/- 3%. Dans le canton du Jura et à Genève, le camp du «oui» atteindrait plus de 75% des voix. Les proportions sont les mêmes dans le canton de Vaud et de Fribourg, ainsi qu'au Tessin. Le Valais se situe à près de 60% de votes favorables.

Outre-Sarine, on se dirige également vers un «oui». Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville soutiennent l'initiative pour l'instant à 60%. Zurich soutiendrait le texte à plus de 56%. L'Argovie, St-Gall et les Grisons acceptent dans une moindre mesure, autour de 51%.

Dans le camp du «non», on retrouve pour l'instant Lucerne (53%), Nidwald (56%) et Schwyz (59%).

Lancée par l'Union syndicale suisse (USS) ainsi que des organisations féminines et de retraités, elle demande le versement d'une rente de vieillesse supplémentaire, du même montant que celle perçue chaque mois. Cela correspond à une hausse mensuelle des rentes de 8,3%.

Une première

Jamais une initiative lancée par les syndicats n'avait été acceptée en Suisse. Dans un contexte marqué par l'inflation et une perte de pouvoir d'achat, cette proposition a séduit bien au-delà du camp de la gauche, comme le laissaient présager les sondages.

Loyers, primes maladie, électricité ou transports publics: les hausses de prix ont fait perdre depuis 2021 l'équivalent d'un mois de rente aux personnes retraitées, ont martelé les partisans du texte durant la campagne.

La droite ne voulait elle pas d'une «politique de l'arrosoir», qui profitera aussi à des rentiers qui n'en ont pas besoin. En 2031 au plus tard, l'AVS se retrouvera dans les chiffres rouges, même sans introduire une 13e rente, a-t-elle averti. Mais elle n'a pas voulu proposer de contre-projet au texte des syndicats.

