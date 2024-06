Les délégués du PLR sont réunis en assemblée samedi à Möriken (AG) pour adopter un papier de position sur l'école obligatoire, jugée «de plus en plus à bout de souffle». Le parti veut corriger «certaines dérives».

ATS

Le papier de position est soumis à discussion. De nombreux amendements ont été déposés et les délégués peuvent faire des propositions pendant l'assemblée.

Environ un quart des élèves «ne sait désormais ni écrire correctement dans la langue nationale de sa région ni comprendre un texte de niveau standard», estime le PLR. L'école primaire doit revenir à sa mission initiale, c'est-à-dire l'apprentissage des compétences de base.

Compétences de base

Grâce à de solides compétences en lecture, en écriture et en calcul, les enfants peuvent acquérir «une base solide qui leur permet de mener une vie autonome et de participer activement à la démocratie», écrit le parti dans son papier de position.

Selon le PLR, l'école inclusive «peine à faire ses preuves». Elle désavantage les enfants ayant des difficultés d'apprentissage et «entrave l'enseignement ordinaire». Les élèves en difficulté doivent être soutenus de manière ciblée et individuelle. «L'uniformisation artificielle et très coûteuse, sous la forme d'une inclusion sans limite, ne profite à personne et sape l'égalité des chances».

Maintien des notes

Le PLR veut maintenir les notes. «Les tentatives idéologiques de supprimer les notes doivent être rejetées», peut-on lire dans le papier de position soumis aux délégués. Le parti souhaite l'instauration de cours de langue intensifs pour les élèves allophones afin qu'ils comprennent la langue d'enseignement.

Le parti veut aussi que la priorité soit donnée à l'apprentissage de la première langue. Les langues secondaires ou étrangères ne doivent être enseignées que lorsque l'enfant maîtrise la première langue cantonale. Le PLR exige aussi «plus de respect dans les salles de classe», moins de bureaucratie dans les écoles et plus d'enseignement.

L'histoire et le système politique de la Suisse «ne doivent pas être négligés» à l'école obligatoire. Chaque élève doit se forger lui-même son opinion politique. Le PLR s'oppose à l'idéologie et au matériel «woke» dans les écoles. La matière enseignée doit être transmise «de la manière la plus neutre possible». Enfin, l'école doit avoir «une tolérance zéro pour les fondamentalistes».

me, ats