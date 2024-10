Le gouvernement vaudois a mis fin au contrat de travail du préfet du district d'Aigle, Régis Joly, avec effet immédiat, indique-t-il vendredi dans un communiqué. Le préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut assurera la conduite de la préfecture aiglonne, jusqu'à la nomination d'un nouveau préfet.

La préfecture aiglonne (ici, le château d'Aigle) est provisoirement conduite par le préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut (illustration). ATS

«Le Conseil d’Etat a pris sa décision en raison d'éléments qui lui sont parvenus et qu'il a jugés suffisamment importants pour rompre le lien de confiance qui l'unissait au préfet», a fait savoir la chancellerie d'Etat vendredi dans une note aux médias.

Contactés, le Département des institutions, du territoire et des sports (DITS) et la chancellerie se sont refusés à tout commentaire. «En raison de la nature de ces éléments, et afin de garantir la protection de la sphère privée, le Conseil d'Etat ne donnera aucune information complémentaire en lien avec sa décision», explique-t-il.

mabr, ats