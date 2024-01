Volodymyr Zelensky sera en visite officielle lundi à Berne, annoncent dimanche soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et la présidence ukrainienne. Le président ukrainien rencontrera la présidente de la Confédération Viola Amherd.

Volodymyr Zelensky sera à Berne ce lundi (archives). sda

Le DFAE a confirmé une rumeur qui circulait depuis plusieurs jours. Une conférence de presse est annoncée en deuxième partie de journée avec les deux chefs d'Etat. Le président Zelensky rencontrera également les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que des chefs de parti, a précisé la présidence ukrainienne.

L'Ukraine tente de s'assurer un appui fiable de ses alliés à l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe. Et c'est bien dans ce contexte de guerre que l'UDC s'irrite de la venue du président ukrainien à Berne. Lors de son discours transmis par vidéo au Parlement suisse en juin 2023, la majorité du groupe parlementaire avait quitté la salle en signe de protestation.

Soutien suisse

La Suisse a réitéré à de multiples reprises son soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre. En novembre dernier, le président de la Confédération Alain Berset a rencontré son homologue à Kiev, une visite qui intervenait un an après celle d'Ignazio Cassis.

La Suisse s'engage activement depuis le début de l'invasion russe aux côtés de l'Ukraine, que ce soit via une aide humanitaire et matérielle directe ou de façon multilatérale. En date du 31 octobre dernier, elle avait accueilli quelque 66'000 réfugiés ukrainiens – essentiellement des femmes et des enfants – ayant obtenu le statut S.

Sécurité maximale

Un important dispositif de sécurité est prévu dans la capitale fédérale lundi. Car le même jour, les autorités suisses reçoivent le Premier ministre chinois, Li Qiang, également en visite officielle en Suisse.

M. Zelensky participera par la suite au WEF. Après deux ans de discours par vidéo, il sera présent physiquement dans la station grisonne. Une première depuis 2020, lorsqu'il avait rencontré la présidente de la Confédération d'alors, Simonetta Sommaruga.

vf, ats