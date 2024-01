Le Premier ministre chinois, Li Qiang, sera en visite officielle en Suisse lundi. Il sera accueilli avec les honneurs militaires par la présidente de la Confédération Viola Amherd, indique jeudi le Département fédéral des affaires étrangères.

Le Premier ministre chinois Li Qiang est attendu lundi à Berne (archives). ATS

La rencontre aura lieu au Domaine du Lohn à Kehrsatz (BE). Après l'accueil officiel et les hymnes nationaux, un tête-à-tête est prévu entre les deux ministres. Des entretiens officiels sont également prévus.

L'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine pourrait être l'un des thèmes abordés. Berne serait intéressé à élargir l'accord existant, mais les dernières rencontres remontent à 2018. La Suisse et la République populaire de Chine entretiennent des relations bilatérales depuis 1950. La Chine est le troisième partenaire le plus important de la Suisse après l'UE et les Etats-Unis.

Le Premier ministre chinois est également attendu au Forum économique de Davos. Le numéro deux de la Chine, en poste depuis dix mois, est probablement la personnalité la plus puissante du WEF de cette année, selon certains médias.

Double visite ?

Des rumeurs circulent sur une venue surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi. Le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, n'a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs. «Les informations viendront en temps voulu», a-t-il indiqué mercredi.

Cette double visite de très haut rang le même jour dans la capitale fédérale, si elle devait se réaliser, est tout à fait exceptionnelle pour la Suisse. Selon plusieurs médias, un dispositif de sécurité important est prévu à Berne pour lundi.

M. Zelensky participe également au WEF. Après deux ans de discours par vidéo, M. Zelensky sera présent physiquement dans la station grisonne. Une première depuis 2020 où il avait dû attendre dans une petite salle la présidente de la Confédération d'alors Simonetta Sommaruga, en retard.

Postes de police fermés

La police cantonale bernoise a annoncé jeudi que la plupart de ses postes de police seront fermés lundi en raison de la visite du Premier ministre chinois et de son engagement pour le WEF. Cela doit permettre de mobiliser suffisamment de personnel pour assurer les différentes interventions. Des fermetures de routes et des restrictions de circulation pourront être brièvement mises en place, précise-t-elle.

bl, ats