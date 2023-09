Le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti se rendra à Berne en fin de semaine pour une visite de courtoisie. Il y sera accueilli par le président de la Confédération Alain Berset.

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti sera à Berne en fin de semaine pour une visite de courtoisie (image d'archives). ATS

Les questions régionales actuelles dans les Balkans occidentaux ainsi que les relations bilatérales entre la Suisse et le Kosovo seront abordées, selon le Département fédéral de l'intérieur (DFI), interrogé lundi par Keystone-ATS suite à une information de la publication albano-suisse Le Canton27.ch.

Le soir de sa visite, M. Kurti tiendra à l'ambassade du Kosovo de Berne une réunion avec les candidats albanophones au Conseil national, selon Le Canton27.ch. Durant son séjour en Suisse, il doit se rendre aussi également à la rencontre d'expatriés dans plusieurs cantons.

Le Kosovo et la Suisse intensifient jour après jour leur coopération et leurs bonnes relations, explique le média. Au cours des deux dernières années, les représentants du Kosovo se sont rendus au moins dix fois en Suisse.

La Suisse fait partie des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance du Kosovo, le 14 mars 2018. Plus de 300'000 albanophones vivent et travaillent actuellement en Suisse, selon les informations de Le Canton27.ch et de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La Suisse est devenu le pays le plus visité des dirigeants de l'Etat kosovar, précise-t-on.

jefr, ats