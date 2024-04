Le prix de l'essence bientôt à 2 francs le litre?

blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le prix de l'essence en Suisse frôle la barre des deux francs le litre et devrait continuer à augmenter, constate samedi la Schweiz am Wochenende (image d'illustration). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

ATS

Les points forts du jour

PARTIS: Les Vert-e-s suisses élisent leur nouvelle présidente samedi à Renens (VD). L'ex-conseillère aux Etats genevoise Lisa Mazzone est la seule candidate en lice pour succéder à Balthasar Glättli. Les délégués écologistes doivent aussi donner leurs mots d'ordre sur plusieurs objets de votation, dont les initiatives populaires «biodiversité», «maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance maladie», «pour des primes plus basses» et «pour la liberté et l'intégrité physique».

PROCHE-ORIENT: Une nouvelle manifestation nationale en faveur de la paix entre Israël et la Palestine est organisée samedi après-midi à Berne. Plusieurs personnalités vont prendre la parole, dont l'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss.

ESPACE: Plusieurs occupants de la station spatiale internationale doivent rentrer sur terre samedi. Ce sera notamment le cas pour Marina Vassilevskaïa, 33 ans, la première cosmonaute biélorusse de l'histoire qui y a séjourné une quinzaine de jours.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 6 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Elle est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU: Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

Vu dans la presse

JUSTICE: La chasse aux délinquants et criminels est de plus en plus une affaires de femmes en Suisse, relèvent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Alors que les poursuites pénales ont longtemps été une affaire d'hommes, elles sont désormais dirigées majoritairement par des femmes. Dans le demi-canton de Nidwald par exemple, onze des seize postes du ministère public sont occupés par des femmes. Au ministère public des mineurs de la ville de Zurich, il n'y a qu'un homme, un assistant social. Toutes les enquêtes sont menées par des femmes. Celles-ci prennent également lentement la relève des hommes dans les postes de direction. Le 1er juillet, Susanne Leu, 51 ans, sera à la tête du plus grand ministère public du pays, celui de Zurich.

DROGUE: L'essor de la kétamine consommée illégalement de manière festive dans le canton de Vaud inquiète les autorités sanitaires, alerte samedi le journal 24 Heures. «Nous observons une augmentation de la consommation à partir de 2019, qui est constante depuis» lors, indique Yana Scheurer, responsable de NightLife Vaud, un programme de prévention et de réduction des risques. La kétamine, un produit vétérinaire utilisé notamment comme anesthésique pour chevaux, représente aujourd'hui «environ 10% des produits testés», ajoute-t-elle. L'usage ne se limite plus à certains milieux festifs ou alternatifs, indique une porte-parole de la police cantonale vaudoise, précisant qu'il s'est élargi aux jeunes consommateurs et aux toxicomanes polydépendants. «La situation est préoccupante».

PÉTROLE: Le prix de l'essence en Suisse frôle la barre des deux francs le litre et devrait continuer à augmenter, constate samedi la Schweiz am Wochenende. La réduction des exportations de pétrole dans le monde est en cause, tout comme la stratégie de la banque centrale américaine en matière de taux d'intérêt, explique la société suisse Moveri, qui exploite notamment les stations-service de BP et Miniprix. Le prix de l'essence est également influencé par les taux de change, ajoute Moveri. Or, le franc suisse s'est à nouveau affaibli par rapport au dollar américain. Un autre élément déterminant pour le prix de l'essence est le transport des carburants vers la Suisse, qui se fait en grande partie par le Rhin, relève encore Moveri. Les prix du fret rhénan «augmenteront inévitablement» et atteindront probablement leur point culminant en été, ajoute la société.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'acteur américain Mickey Rooney ("Peter et Elliott le Dragon», «L'Etalon noir"). Il était né le 23 septembre 1920.

- Il y a 15 ans (2009): près de 300 personnes perdent la vie lors d'un tremblement de terre de magnitude 6,2 dans la région de L'Aquila dans les Abruzzes, en Italie.

- Il y a 30 ans (1994): chute de l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, qui a déclenché le génocide au Rwanda.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du peintre, musicien et 'performer' schwyzois Anton Bruhin, lauréat du prix Meret Oppenheim 2014.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du chanteur français Patrick Hernandez ("Born to be alive").

- Il y a 80 ans (1944): rafle des «enfants d'Izieu» – 44 enfants juifs réfugiés dans une maison de ce village de l'Ain – par la Gestapo allemande.

- Il y a 85 ans (1939): naissance de John Sculley, président et directeur général d'Apple de 1983 à 1993.

- Il y a 95 ans (1929): naissance du pianiste, chef d'orchestre et compositeur germano-américain André Previn (Oscars de la musique de film pour «Gigi», «Porgy & Bess», «Irma la Douce» et «My Fair Lady"). Il est décédé le 28 février 2019.

- Il y a 100 ans (1924): la Station ornithologique de Sempach (LU) fête son centenaire. Ce qui a commencé comme une centrale de baguage dans la maison d'un ornithologue passionné est devenu au cours des 100 dernières années un important porte-parole des oiseaux.

- Il y a 100 ans (1924): naissance du journaliste italien Eugenio Scalfari. Il a fondé en 1976 le journal romain de centre-gauche «La Repubblica», dont il a été le rédacteur en chef pendant 20 ans.

- Il y a 210 ans (1814): première abdication de Napoléon Ier.

- Il y a 270 ans (1754): naissance de l'homme politique vaudois Frédéric-César de La Harpe, combattant de la liberté du Pays de Vaud.

Le dicton du jour

«Au jour de Saint-Prudence, s'il fait du vent, les moutons dansent».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

bas, ats