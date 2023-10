Le PS s'est très bien défendu en Suisse romande, a relevé le coprésident du PS Suisse Cédric Wermuth dimanche soir lors d'une conférence. Dans le canton de Vaud, il s'agit du meilleur résultat du PS depuis 30 ans, a-t-il affirmé.

Le PS s'est très bien défendu en Suisse romande, a relevé le coprésident du PS Suisse Cédric Wermuth dimanche soir lors d'une conférence. KEYSTONE

Le PS compte six sièges dans le canton de Vaud, dont trois pour de nouveaux élus et élues. Le PS a aussi regagné un siège au Conseil des Etats dans le canton de Neuchâtel, «en travaillant avec les Verts», a souligné Cédric Wermuth.

«Au total, on gagne deux sièges au National et on garde un groupe au Conseil des Etats», a encore relevé Cédric Wermuth.

Le PS pourrait devenir le premier parti en Suisse romande en passant devant le PLR. La répartition des sièges pour le National à Berne et Zurich n'était pas encore connue vers 20h00.

bu, ats