Le puissant ouragan Kirk aura-t-il un impact sur la Suisse?

Kirk, un ouragan majeur de catégorie 4, se trouve actuellement dans l'Atlantique Nord. Il ne touchera pas terre en tant qu'ouragan, mais aura bel et bien une influence sur la météo en Europe la semaine prochaine, prévient MétéoSuisse.

Cette image satellite fournie par la NOAA montre l'ouragan Kirk, mercredi 2 octobre 2024 dans l'océan Atlantique. (NOAA via AP) KEYSTONE

Selon les projections du «National Weather Service» des Etats-Unis, le puissant ouragan, actuellement situé au milieu de l'Atlantique, va s'affaiblir au fil de sa progression vers le continent européen. Mais s'il sera moins menaçant, son passage va tout de même se faire sentir en Europe la semaine prochaine.

Pour l'heure, les vents moyens de Kirk sont mesurés à quelque 230 km/h. Mais ils vont devenir beaucoup moins forts à mesure que la dépression progressera sur les terres.

La trajectoire probable de Kirk: les « M » indiquent un ouragan majeur, « H » un ouragan et « S » une tempête tropicale (vent moyen de 60 – 120 km/h). (NWS) National Weather Service des Etats-Unis

Selon le blog de MétéoSuisse, «des vents tempétueux pourraient avoir lieu sur le nord du Portugal et la Galice. Selon cette prévision, la dépression devrait continuer son chemin à travers la France et le Benelux et pourrait également occasionner de forts vents sur son passage».

Une nouvelle «rivière atmosphérique» est fortement probable: de fortes quantités de vapeur d’eau seront transportées à travers l’Atlantique. «Cela pourrait conduire à de fortes précipitations sur une bonne partie du sud et de l’ouest de l’Europe», ajoute MétéoSuisse.

Une semaine décoiffante

La semaine à venir ne sera donc pas des plus radieuses, même si des éclaircies sont encores prévues ici et là, notamment lundi et mercredi. Mardi, le temps deviendra nuageux avec des précipitations fréquentes.

Toute la semaine, des vents modérés à forts sont annoncés. Le foehn s'invitera notamment dans les vallées alpines.

Les températures maximales, elles, seront comprises entre 14 et 19 °C sur toute la période.