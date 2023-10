Le site technologique BioArk à Monthey, dédié aux sciences de la vie, souffle vingt bougies et s'agrandit: un troisième bâtiment a été inauguré vendredi. Les locaux sont déjà pratiquement tous occupés. Quelque 280 personnes travaillent actuellement sur le site.

Le site technologique BioArk de Monthey (VS) s'agrandit - Gallery Le site technologique BioArk à Monthey fête ses vingt ans et a inauguré vendredi un nouveau bâtiment. Photo: ATS Le BioArk fournit aux entreprises des services et des équipements adaptés, dont des laboratoires équipés et sécurisés. Photo: ATS

Le nouveau bâtiment est aussi grand que celui inauguré en 2015, avec ses 4000 mètres carrés. Il abrite des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et les biotechnologies et est déjà pratiquement complet.

Pour les responsables du site, cela prouve que ce modèle, réunissant des entreprises, des instituts de recherche, des industries et de la formation, «répond à un réel besoin de l'économie». D'un coût de 21,5 millions de francs, le bâtiment a été financé via une aide à fonds perdu de l'Etat du Valais (3 millions), un crédit NPR (nouvelle politique régionale fédérale) remboursable par la commune de Monthey (3 millions) et le solde via un crédit bancaire, précise à Keystone-ATS Jean-Marc Tornare, administrateur-délégué de BioArk SA.

vs, ats