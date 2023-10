Le socialiste Pierre-Yves Maillard élu au premier tour

Pierre-Yves Maillard, PS, (2e droite) et Raphael Mahaim, les Verts, (droite), candidats vaudois pour le Conseil des Etats, arrivent au centre des medias aux cotes des membres du Gouvernement vaudois, Rebecca Ruiz (gauche) et Nuria Gorrite (2e gauche) lors des elections federales du Conseil national et du Conseil des Etats le dimanche 22 octobre 2023 a Lausanne. Les citoyens suisses se rendent aux urnes pour renouveler les deux chambres du Parlement federal, le Conseil national et Conseil des Etats. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)

KEYSTONE