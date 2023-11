Le canton du Valais peut tirer sept des treize meutes présentes sur son territoire. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a donné mardi son accord. L'autorisation est valable du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.

Les cantons des Grisons, du Valais, de Vaud, de Saint-Gall et du Tessin ont demandé à l’OFEV de pouvoir réguler des meutes de loups sur leur territoire (archives). KEYSTONE/MARCO SCHMIDT

Toutes les conditions pour ordonner une régulation proactive sont remplies, au regard de l’Ordonnance révisée de la loi fédérale sur la chasse (OChP), indique le canton dans un communiqué. Celle-ci entrera en vigueur vendredi.

Le conseiller d'Etat Frédéric Favre a donc ordonné «le prélèvement» des meutes de Nanz, Augstbord, Hérens-Mandelon, Le Fou-Isérables, Les Toules, Les Hauts-Forts et du Chablais. Au total, cela représente environ 34 loups sur une population estimée entre 90 et 120 individus. Leur suppression pourrait prendre plusieurs années, précise le Service de la chasse, de la pêche et de la faune.

Pour les aider dans cette tâche, les autorités valaisannes ont préparé une stratégie cantonale qui recourt à l'aide de chasseurs formés. Les meutes qui ne posent pas de problème ne seront pas touchées, de même que celles se situant dans les districts francs fédéraux (dix en Valais), ont assuré les autorités à plusieurs reprises.

Une meute transfrontalière visée

Dans le détail, le canton compte 13 meutes, neuf évoluent exclusivement sur le territoire cantonal et quatre sont transfrontalières. L'une de ces quatre est dans le viseur valaisan.

«Nous sommes en contact étroit avec les autorités françaises et italiennes pour le suivi de reproduction des meutes transfrontalières, mais chaque pays agit sur son territoire selon ses lois», avait indiqué le 20 novembre à la presse Nicolas Bourquin, chef du SCPF. Il n'y a donc pas de problème à réguler ces meutes «de notre côté du territoire».

