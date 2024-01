L'artiste et designer veveysan Julien Fischer a décroché une résidence de six mois au Caire, à partir du 1er février. Durant son séjour, il entend réaliser une publication dans laquelle il proposera un système graphique combinant les trois alphabets utilisés en Egypte: arabe, latin et hiéroglyphique.

Le séjour au Caire est prévu à partir du mois de février (Image prétexte). ATS

Un jury d'experts a retenu sa candidature à la suite d'un concours lancé par le Service de la culture de la ville de Vevey. Depuis 2014, huit Veveysans ont pu bénéficier d'un atelier en résidence de la Conférence des villes suisses en matière culturelle à Buenos Aires, au Caire ou à Gênes, indique jeudi la ville.

Le travail de Julien Fischer se caractérise par son fort intérêt pour l'édition et la calligraphie, et un récent apprentissage de la langue arabe. «L'Egypte et son riche patrimoine linguistique est donc une destination de prédilection pour le jeune artiste», souligne le communiqué.

Au Caire, le lauréat bénéficiera d'un atelier habitable et d'un soutien financier. La ville de Vevey, elle, lui octroiera une bourse de travail de 8000 francs, précise le communiqué.

ll, ats