Le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi ne sera pas candidat à la succession du chancelier de la Confédération Walter Thurnherr. Une candidature n'est «pas opportune, compte tenu de la constellation politique actuelle», a-t-il indiqué mardi le socialiste.

André Simonazzi (à droite) est un habitué des conférences de presse du gouvernement en sa fonction de porte-parole du Conseil fédéral (archives).

L'actuel vice-chancelier, habitué des conférences de presse du gouvernement, avait dans un premier temps fait part de son intérêt pour le poste. Il a toutefois expliqué mardi à Keystone-ATS que ses chances d'être élu étaient faibles, le PS étant déjà représenté par deux membres au Conseil fédéral.

«Après mûre réflexion personnelle», le Valaisan a donc décidé de ne pas se lancer inutilement dans la course. L'élection du chancelier de la Confédération est aussi une élection politique, a-t-il souligné.

«Même si j'aurais eu du plaisir à mettre mes compétences au service du soutien du Conseil fédéral et des institutions dans cette nouvelle fonction, j'ai choisi avec mon parti de renoncer à me présenter à la succession de Walter Thurnherr», précise-t-il.

Trois candidats déclarés

L'élection du nouveau chancelier ou de la nouvelle chancelière de la Confédération est du ressort de l'Assemblée fédérale. Celle-ci désignera le 13 décembre, après le renouvellement intégral du Conseil fédéral, celui ou celle qui succédera au centriste Walter Thurnherr dès 2024.

L'autre vice-chancelier Viktor Rossi a été le premier candidat à se lancer officiellement à la fin octobre. Ce Bernois de 55 ans, soutenu par le parti vert'libéral, dirige depuis mai 2019 le secteur Conseil fédéral, la plus grande unité de la Chancellerie fédérale.

Mais le poste intéresse aussi l'UDC. Celle-ci a présenté début novembre un double ticket composé du St-Gallois Gabriel Lüchinger et de la Vaudoise Nathalie Goumaz, candidate malheureuse pour ce poste en 2007. En tant que plus grand parti, l'UDC n'a jamais eu de chancelier de la Confédération. C'est pourquoi, avec la vacance actuelle, elle peut clairement prétendre à ce poste, affirmait-elle.

On ignore pour le moment si d'autres partis présenteront des candidatures. A ce jour, huit chanceliers et une chancelière sont issus du PLR. Le PDC - aujourd'hui Le Centre - en a eu quatre, dont une femme, et le PS un.

