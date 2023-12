Le viticulteur et député Lionel Dugerdil succède à la conseillère nationale Céline Amaudruz à la présidence de l'UDC Genève. Candidat malheureux à l'élection au Conseil d'Etat au printemps, il a été désigné mercredi soir par les membres du parti réunis en assemblée générale.

Le viticulteur et député Lionel Dugerdil succède à la conseillère nationale Céline Amaudruz à la présidence de l'UDC Genève (archives). ATS

Lionel Dugerdil a été élu à l'unanimité des membres présents, a annoncé l'UDC Genève. Ses objectifs prioritaires sont le recrutement de nouveaux membres, la valorisation des savoir-faire locaux dans l'agriculture, l'artisanat et les PME notamment ainsi que la préparation des élections municipales de 2025.

Composé de sept autres personnes, le comité directeur a été renouvelé mercredi soir avec l'élection de cinq nouveaux membres. «La lutte pour plus de liberté, plus de sécurité et plus de proximité ainsi que celle contre les dérives wokes et la désobéissance civile seront au coeur de la politique de l'UDC Genève ces prochaines années», a indiqué le parti.

Céline Amaudruz a présidé l'UDC Genève pendant treize ans. La conseillère nationale, par ailleurs vice-présidente de l'UDC Suisse, avait été élue à 31 ans, alors qu'elle était députée au Grand Conseil genevois. L'assemblée générale lui a rendu «un vibrant hommage».

