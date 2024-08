Les projections financières «trop pessimistes et non réalistes» de la Confédération sur l'AVS affaiblissent la confiance de la population, a réagi mardi l'Union syndicale suisse (USS). Elles remettent aussi en question le résultat du vote très serré, en septembre 2022, sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, selon l'organisation.

Pour l'USS, les femmes particulièrement touchées par le relèvement de l'âge de la retraite doivent recevoir au moins une compensation du renchérissement sur leur supplément de rente. (image d'illustration) imago/Danita Delimont

ATS

«Avec ses scénarios alarmistes, la Confédération a influencé de manière déterminante la politique des retraites et a exercé une grande pression pour que les prestations soient réduites», a critiqué l'USS mardi dans un communiqué. Pour cette dernière, «les travailleuses et travailleurs ont été induits en erreur».

L'USS demande une suspension des travaux en cours, notamment des réductions prévues de la contribution fédérale à l’AVS et des rentes de survivants. Elle exige aussi que la 13e rente AVS, acceptée en mars dernier par le peuple suisse, soit versée un an plus tôt que prévu, soit en 2025. Et les femmes particulièrement touchées par le relèvement de l'âge de la retraite doivent recevoir au moins une compensation du renchérissement sur leur supplément de rente.

L'USS exige enfin que les erreurs de prévision fassent l'objet d'une enquête «complète et transparente», et que les partenaires sociaux soient impliqués dans le processus.

fb, ats