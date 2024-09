L'erreur de calcul de l'AVS pourrait même atteindre 10 milliards

Nadine2106

Mais c'est du délire ! On les paye combien par mois cette bande d'incapables certainement bourrés de diplômes mais totalement dépourvus de jugeotte !



Et en plus notre conseillère fédérale qui a l'air de tomber des nues comme si elle se réveillait après un cauchemar ! On dirait une folle en pleine crise !



Elle est peut être réellement folle ? Je pose la question !